Ιδιαίτερα κυνικός στις δηλώσεις του για το χειρισμό του αυτοκινήτου ασφαλείας ήταν ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ.

Μεγάλος ντόρος έχει δημιουργηθεί μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στo GP Ιταλίας, για τον τρόπο με τον οποίο η Διεύθυνση Αγώνα χειρίστηκε τη διαδικασία του αυτοκινήτου ασφαλείας. O αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στον 48ο γύρο από τους 53, λόγω της εγκατάλειψης του Ντάνιελ Ρικάρντο. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην πλειοψηφία των οπαδών, με τις αποδοκιμασίες από τις κερκίδες να ακούγονται ακόμη και στη ζωντανή μετάδοση.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, δεν έχασε την ευκαιρία και τόνισε πως ακολουθήθηκαν αυτή τη φορά οι κανονισμοί, αφήνοντας τα δικά του υπονοούμενα για τα όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι το 2021.

«Η Διεύθυνση Αγώνα θα δεχθεί κριτική, αλλά αυτή τη φορά ακολούθησαν τους κανονισμούς του αυτοκινήτου ασφαλείας. Μπορεί να ήταν σε θέση να το αποσύρουν ένα γύρο νωρίτερα ή να αφήσουν τον Τζορτζ Ράσελ να περάσει. Αλλά τουλάχιστον ακολούθησαν τους κανονισμούς και αποδέχθηκαν πως ο αγώνας θα τελειώσει πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Έτσι πρέπει να γίνεται ή έτσι έπρεπε να είχε γίνει», ανέφερε ο Αυστριακός στο Sky Sports.

Παρά το γεγονός πως έχασε έδαφος στη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Ferrari, ο Βολφ παραμένει αισιόδοξος πως η ομάδα του μπορεί να σκαρφαλώσει στη βαθμολογία: «Όλα είναι ανοικτά, είμαστε 35 βαθμούς πίσω ή κάτι τέτοιο με 6-7 αγώνες να απομένουν. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό κάθε εβδομάδα και θα δούμε αν θα είμαστε 2οι».

