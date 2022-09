Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull ήταν ασταμάτητοι ακόμα και μέσα στην έδρα της Ferrari.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Ιταλίας στην ιστορική πίστα της Μόντσα. Για άλλη μία φορά, η ταχύτητα του Ολλανδού συνδυάστηκε με την ανώτερη στρατηγική της Red Bull Racing και το αποτέλεσμα ήταν η 11η φετινή νίκη. Ο Σαρλ Λεκλέρ μπορεί να ξεκίνησε από την pole position αλλά δεν κατάφερε να φέρει τη νίκη, μπροστά στους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της Ferrari που κατέκλυσαν την πίστα. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes τερμάτισε 3ος και ανέβηκε για άλλη μία φορά στο βάθρο των νικητών.

Εκκίνηση

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε αρκετά καλά για να μπορέσει να κρατήσει την πρωτοπορία, παρά την επίθεση που του έκανε ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes έχασε το φρενάρισμα για το σικέιν και έμεινε πίσω από τη Ferrari. Ο Νόρις έκανε άσχημη εκκίνηση και έπεσε πίσω από τους Ρικάρντο, Γκασλί και Φερστάπεν.

Πιο πίσω από Πέρεζ επίσης δεν έκανε καλή εκκίνηση και έπεσε 16ος, ενώ ο Κάρλος Σάινθ αμέσως άρχισε να κερδίζει έδαφος και ανέβηκε 14ος. Ο Χάμιλτον από την άλλη αντιμετώπιζε δυσκολίες να περάσει και έμενε κολλημένος πίσω από τη Williams του Λατίφι. Γενικά πάντως ήταν μια σχετικά «καθαρή» εκκίνηση χωρίς σοβαρά συμβάντα.

«Ιπτάμενος Ολλανδός»

Ο Μαξ Φερστάπεν από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του και άρχισε να κερδίζει θέσεις. Πέρασε τον Αλόνσο στην εκκίνηση και μέσα στους επόμενους γύρους έφτασε και φυσικά πέρασε διαδοχικά τους Γκασλί και Ρικάρντο, για να πάρει την 3η θέση και να ξεκινήσει το κυνήγι στον Τζορτζ Ράσελ.

Ο συνδυασμός του Φερστάπεν και της Red Bull ήταν ταχύτατος, κάτι που βοηθούσαν τα μαλακά ελαστικά της Pirelli που είχαν επιλέξει οι «Ταύροι» για το ξεκίνημα του αγώνα. Έτσι, χωρίς κανένας να εκπλαγεί από αυτήν την εξέλιξη, λίγους γύρους αργότερα ο Ολλανδός βρέθηκε πίσω από τον Ράσελ και στο τέλος της ευθείας άνοιξε το DRS και πέρασε στη 2η θέση.

Ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε ένα περίεργο it stop πολύ νωρίς στον αγώνα και άλλαξε ελαστικά. Κατά την επιστροφή του στην πίστα φλόγες έβγαιναν από έναν από τους εμπρός τροχούς αλλά ο Μεξικανός συνέχισε κανονικά τον αγώνα.

Η τρομερή άνοδος του Σάινθ

Κι ενώ η απόσταση ανάμεσα στον πρώτο Λεκλέρ και τον δεύτερο Φερστάπεν είχε περίπου σταθεροποιηθεί, ο Κάρλος Σάινθ είχε τρομερή ταχύτητα και περνούσε το ένα μονοθέσιο μετά το άλλο. Στο τέλος του 12ου γύρου ο Ισπανός της Ferrari είχε ήδη φτάσει στην 5η θέση και δεν έδειχνε να έχει διάθεση να σταματήσει.

Η πρόοδος το Σάινθ ωστόσο μπήκε για λίγο στην αναμονή, όταν εμφανίστηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο λόγος ήταν ότι ο Φέτελ σταμάτησε στην άκρη της πίστας με καπνό να βγαίνει από το πίσω μέρος της Aston Martin.

Decisions, decisions

Στη Ferrari εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και φώναξαν στα pit τον Λεκλέρ για να αλλάξει ελαστικά. Στη Red Bull αντίθετα άφησαν τον Φερστάπεν, που πλέον ήταν πρώτος, στην πίστα. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στον αγώνα στην 3η θέση, μπροστά από τον Ρικάρντο και πίσω από τον Ράσελ. Ο Σάνιθ ήταν ασταμάτητος και συνέχισε να περνάει κόσμο. Σύντομα, απαλλάχθηκε και από τον Ρικάρντο και βρέθηκε στην 4η θέση, πίσω από τον Λεκλέρ, που ήταν ο μοναδικός που έκανε pit stop υπό το εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Πιο πίσω ο Λούις Χάμιλτον είχε αρχίσει επιτέλους να κερδίζει θέσεις και έφτασε στις παρυφές της 10άδας, όταν πέρασε τον Στρολ για την 11η θέση. Μια ωραία μάχη έγινε ανάμεσα στον Αλόνσο και τον Νόρις. Στην επανεκκίνηση μετά το ΕΑΑ ο Νόρις δεν αντέδρασε γρήγορα και είδε τον Ισπανό της Alpine να τον προσπερνά, ωστόσο αμέσως μετά αντεπιτέθηκε και πήρε πίσω την 6η θέση.

Όταν ήρθε η ώρα να μπουν στα pit οι Ράσελ και Φερστάπεν, με τον Βρετανό λίγους γύρους νωρίτερα από τον Ολλανδό, ο Λεκλέρ βρέθηκε ξανά στην πρωτοπορία του αγώνα. Οι επιλογές τους ήταν διαφορετικές, ωστόσο: Ο Ράσελ έβαλε ελαστικά με τη σκληρή γόμα ενώ ο Φερστάπεν προτίμησε τη μεσαία γόμα. Αυτό ήταν πιθανότατα το μοναδικό pit stop και για τους δύο, ενώ ο Λεκλέρ σχεδόν σίγουρα έπρεπε να σταματήσει άλλη μία φορά.

Ταχύτητα και στρατηγική φέρνουν τη νίκη

Ο Μαξ Φερστάπεν όταν επέστρεψε στην πίστα και αμέσως άρχισε να γράφει ταχύτερους γύρους, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον Λεκλέρ. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα φαινόταν ότι στη Red Bull και πάλι είχαν επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική και η Ferrari μάλλον όχι.

Ο Κάρλος Σάινθ έκανε το δικό του pit stop και άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με τα μαλακά, επιστρέφοντας στην πίστα στην 7η θέση, πίσω από τον Πέρεζ, ο οποίος είχε ακόμα τα σληρά ελαστικά που έβαλε στους πρώτους γύρους του αγώνα. Το πλεονέκτημα που έδινε στον Ισπανό αυτή η επιλογή του επέτρεψε να περάσει τον Μεξικανό λίγο αργότερα.

Η αποτυχία της στρατηγικής της Ferrari επιβεβαιώθηκε λίγους γύρους αργότερα, όταν ο Λεκλέρ μπήκε στα πιτ για δεύτερη φορά και έβαλε ένα σετ μαλακής γόμας. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ, στη 2η θέση, αλλά πλέον ο Φερσστάπεν ήταν 20 δευτερόλεπτα μακριά και οι πιθανότητες για νίκη μέσα στην έδρα της Ferrari μειώθηκαν στο ελάχιστο.

Hammer time

Με τις τρεις πρώτες θέσεις περίπου παγιωμένες, το ενδιαφέρον στράφηκε πιο πίσω, όπου όντως ο αγώνας είναι ανάψει. Ένα αργό πιτ στοπ από τη McLaren έριξε τον Νόρις στα «νύχαι» του Χάμιλτον, ο οποίος τον πέρασε για να του πάρει την 7η θέση. Έχοντας πάρει φόρα, ο Βρετανός 7 φορές πρωταθλητής πέρασε αμέσως μετά και τον Ρικάρντο, για να ανέβει 6ος.

Πίσω από τις McLaren είχε διαμορφωθεί μια επίσης ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ένα τρενάκι τριών αυτοκινήτων, που περιλάμβανε κατά σειρά τους Πιέρ Γκασλί, Νικ ντε Βρις και Γκουάνγιου Ζου, διεκδικούσε τις θέσεις 9 και 10 και τους τελευταίους βαθμούς. Ειδικά ο Ντε Βρις πρέπει να ήταν ο πιο ενθουσιασμένος, καθώς έβλεπε όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο να βαθμολογηθεί στον πρώτο του αγώνα στη Formula 1.

Αμπου Ντάμπι ξανά; Όχι, ευχαριστώ

Το τελευταίο επεισόδιο του αγώνα ήταν η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, όταν η McLaren του Ρικάρντο σταμάτησε στην άκρη της πίστας λόγω προβλήματος στον κινητήρα της Mercedes. Οι πρώτοι 7 της κατάταξης μπήκαν στα pit και άλλαξαν σε μαλακά ελαστικά, για να είναι έτοιμοι, σε περίπτωση που υπάρξει τελικά αγώνας για έναν γύρο στο τέλος.

Δεν έγινε αυτό, όμως. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έμεινε στην πίστα μέχρι τη συμπλήρωση και του τελευταίου γύρου και ο Μαξ Φερστάπεν πήρε άλλη μία μεγάλη νίκη, μέσα στην έδρα των μεγάλων αντιπάλων του. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν δεύτερος και σχετικά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ συμπλήρωσε το βάθρο στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Χάμιλτον, Πέρεζ, Νόρις, Γκασλί, Ντε Βρις και Ζου.

Επόμενος αγώνας σε τρεις εβδομάδες στη Σιγκαπούρη.

Αποτελέσματα