Απογοητευμένος μετά από μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια να κερδίσει αγώνα της F1 μέσα στο 2022 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ.

Για δέκατη φορά στη φετινή σεζόν της Formula 1, η Scuderia Ferrari εκκίνησε από την pole position, όμως τις 6 από αυτές δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη. Ο Σαρλ Λεκλέρ ηττήθηκε μέσα στη Μόντσα από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε από την 7η θέση και είναι πλέον αγκαλιά με τον τίτλο.

Η Ferrari επέλεξε τη στρατηγική δύο pit-stop για τον Μονεγάσκο οδηγό της, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα λυπημένος με το αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Λεκλέρ μετά το πέσιμο της καρό σημαίας παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κερδίσει: «Αυτό που έγινε στο τέλος ήταν απογοητευτικό, ήλπιζα να συνεχίσουμε τον αγώνα. Δυστυχώς ήμασταν 2οι σε εκείνο το σημείο λόγω του τι είχε προηγηθεί. Είναι κρίμα αλλά συνολικά τα έδωσα όλα, πήρα τη 2η θέση σήμερα. Ήλπιζα να κερδίσω σήμερα μπροστά στους φοβερούς τιφόζι που έχουμε εδώ. Απλά δεν μπορούσα να κερδίσω σήμερα».

Ο οδηγός της ιταλικής ομάδας αναφέρθηκε και στη στρατηγική την οποία επέλεξε η ομάδα του για το σημερινό αγώνα: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν σίγουρος τι θα κάνουν οι πίσω μας και πήραμε αυτή την επιλογή. Τερματίσαμε στη 2η θέση και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον αγώνα. Αλλά θα το δουλέψουμε αυτό. Δεν ξέρω πού μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα. Ο ρυθμός μας ήταν δυνατός σήμερα, αλλά… δεν ξέρω»

Παρά τις 8 pole position στο 2022, ο Λεκλέρ μετρά μόλις 3 νίκες, με την τελευταία να είναι στο Grand Prix Αυστρίας στα μέσα Ιουλίου.

We would have like to see more yellow on the podium… but @Charles_Leclerc drove with his heart and for you, #Tifosi 💛#essereFerrari 🟡 #ItalianGP pic.twitter.com/YCiR2Dhzvv