Η Nissan βάζει το Qashqai αντί για την πρίζα στον... πάγο

Η Nissan σταματά την ανάπτυξη της ηλεκτρικής έκδοσης του πιο επιτυχημένου SUV της στην Ευρώπη, καθώς αναδιαμορφώνει την γκάμα της υπό την πίεση του ανταγωνισμού.

Μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής φαίνεται πως συντελείται στα ενδότερα της Nissan, καθώς η εταιρεία αναδιαμορφώνει τη γκάμα της υπό την πίεση των δαπανών ανάπτυξης και του έντονου ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ιαπωνική φίρμα αποφάσισε να σταματήσει την ανάπτυξη της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης του Qashqai, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος περικοπών και εξορθολογισμού των επενδύσεών της, σε μια κίνηση που αποτυπώνει ανάγλυφα τη δυσκολία των παραδοσιακών κατασκευαστών να ισορροπήσουν ανάμεσα στην κερδοφορία και στη γρήγορη μετάβαση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η επίσημη τοποθέτηση της Nissan έρχεται να επιβεβαιώσει εμμέσως αυτή τη στροφή, δίνοντας πλήρη έμφαση στην εξέλιξη των υβριδικών συστημάτων. Το Qashqai, το οποίο δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers το 2007 και παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς και best-seller στην κατηγορία των C-SUV, δεν αποτελεί ένα project στο οποίο η εταιρεία είναι διατεθειμένη να πάρει υψηλά ρίσκα χωρίς εγγυημένη εμπορική απόδοση.

Ηλεκτρικό Qashqai μετά το 2030

Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά, η ανάπτυξη του αμιγώς ηλεκτρικού Qashqai είχε ήδη επιβραδυνθεί ή σταματήσει σιωπηλά από αρκετά νωρίς. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ακόμη και αν το συγκεκριμένο project επανεκκινήσει στο μέλλον, το μοντέλο δεν πρόκειται να φτάσει στις βιτρίνες των εκθέσεων πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αυτή η μετάθεση για το απώτερο μέλλον αφήνει ζωτικό χώρο για την αξιοποίηση άλλων, πιο άμεσα αποδοτικών τεχνολογικών επιλογών στο ενδιάμεσο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου πιέζεται ολοένα και περισσότερο από το υψηλό κόστος ανάπτυξης των μπαταριών, αλλά και από την καταιγιστική είσοδο του κινεζικού ανταγωνισμού. Για τη Nissan, η απόφαση να βάλει προσωρινά «στον πάγο» την ηλεκτρική εκδοχή του πιο επιτυχημένου της SUV μοιάζει με μια ξεκάθαρα αμυντική κίνηση. Στόχος είναι ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών και η επικέντρωση σε τεχνολογίες που μπορούν να αποδώσουν εμπορικά πολύ πιο γρήγορα και με ασφάλεια.

Νέα γενιά υβριδικών με τεχνολογία e-POWER

Στον αντίποδα της ηλεκτρικής επιβράδυνσης, η Nissan ξεκαθαρίζει επίσημα ότι το Qashqai θα συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία με βάση τα υβριδικά συστήματα κίνησης. Το νέο μοντέλο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, πρόκειται να εφοδιαστεί με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς. Στην προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας θα βρεθεί η αναβαθμισμένη εκδοχή της μοναδικής τεχνολογίας e-POWER της μάρκας, η οποία προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής κίνησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Με αυτόν τον τρόπο, η ιαπωνική εταιρεία επιδιώκει να κρατήσει το Qashqai στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του, απαντώντας στις ρεαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών της δεδομένης περιόδου. Αντί για ένα πρόωρο και κοστοβόρο ηλεκτρικό άλμα, επιλέγεται η ενίσχυση των υβριδικών τεχνολογιών, προκειμένου το μοντέλο να παραμείνει ο σταθερός οικονομικός και εμπορικός πυλώνας της Nissan στην πορεία της προς το μέλλον.