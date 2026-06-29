Σαν Σήμερα: Η καθηλωτική μάχη των Σουμάχερ και Μοντόγια στο Νίρμπουργκρινγκ (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

To Grand Prix Γαλλίας της Formula 1 έχει σήμερα την τιμητική του σε δύο περιπτώσεις, όμως ένα ακόμη γεγονός ξεχώρισε και με το παραπάνω. Πριν από 23 ολόκληρα χρόνια είχαμε μια μάχη μεταξύ γιγάντων, που έμεινε στην ιστορία, ενώ ένας Καναδός έχει γενέθλια. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε για μία ακόμη σημαντική νίκη του Βαλεντίνο Ρόσι και μία ηρωική εμφάνιση του Χόρχε Λορένθο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1980, διεξήχθη το GP Γαλλίας στην πίστα Πολ Ρικάρ, για τον έβδομο αγώνα της σεζόν στην F1. Νικητής αναδείχθηκε ο Άλαν Τζόουνς της Williams, o οποίος κέρδισε οδηγώντας μεθοδικά και προστατεύοντας τα ελαστικά του. Η διαχείριση τους αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Ντιντιέ Πιρονί να τερματίζει δεύτερος και τον Ζακ Λαφίτ να είναι τρίτος. Αυτή ήταν η τελευταία εμφάνιση της Shadow στην F1. Η ομάδα πουλήθηκε στον επιχειρηματία Τέντι Γιπ και συγχωνεύτηκε με την Theodore για το 1981.

Σαν σήμερα το 1995, γεννήθηκε ο Νίκολας Λατίφι. Ο Καναδός, γιος ενός δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, διένυσε μια σχετικά μακροχρόνια πορεία στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων με περάσματα από την F3, την Formula Renault 3.5, το GP2 και την F2. Τα αποτελέσματά του ωστόσο άρχισαν να ξεχωρίζουν πιο συστηματικά μετά το 2016, όταν μονιμοποιήθηκε στην ομάδα της DAMS. Το 2019 τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία της F2, πίσω από τον Νικ Ντε Βρις, και κέρδισε έτσι μια θέση οδηγού στην F1 από το 2020 με τη Williams. Οδήγησε για τη βρετανική ομάδα μέχρι το 2022.

Σαν σήμερα το 1997, ο Μίκαελ Σουμάχερ πήρε μια εύκολη νίκη στην πίστα Μάνι-Κουρ στη Γαλλία, ξεπερνώντας τους Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν και Έντι Ιρβάιν. Ο βασικός αντίπαλος του Γερμανού, Ζακ Βιλνέβ, δεν έκανε ποτέ αισθητή την παρουσία του στον αγώνα και τερμάτισε «αθόρυβα» στην 4η θέση.

Σαν σήμερα το 2002, ο Βαλεντίνο Ρόσι πήρε πρώτος την καρό σημαία σε έναν εντυπωσιακό αγώνα στο Άσεν της Ολλανδίας και σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, καθώς και έκτη στους πρώτους 7 αγώνες του νέου MotoGP. Ο Ιταλός έδωσε μάχη και ξεπέρασε εν τέλει τον Άλεξ Μπάρος της Honda, ενώ ο Κάρλος Τσέκα τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα το 2003, η ομάδα της Williams σημείωσε το 1-2 στο GP Ευρώπης του Νίρμπουργκρινγκ, με τον Ραλφ Σουμάχερ να επικρατεί άνετα του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Κολομβιανός ήταν αυτός που έδωσε μια επική μονομαχία με τον Μίκαελ Σουμάχερ και του «έβαλε» τα γυαλιά. Στον 43ο γύρο ο οδηγός της Williams επιχείρησε να προσπεράσει στη φουρκέτα της στροφής 7 τον Γερμανό θρύλο. Η Ferrari F2003GA ακούμπησε τo βρετανικό μονοθέσιο, αποσταθεροποιήθηκε και κατέληξε στην αμμοπαγίδα. Αφού βοηθήθηκε από τους ανθρώπους της πίστας ώστε να επιστρέψει στην πίστα, ο Σουμάχερ τερμάτισε πέμπτος.

Σαν σήμερα το 2013, έλαβε χώρα το GP Ολλανδίας του MotoGP στην πίστα του Άσεν, ξανά για τον έβδομο αγώνα της σεζόν. Το event έμεινε αξιομνημόνευτο για την επιστροφή του Βαλεντίνο Ρόσι στο πρώτο σκαλί του βάθρου μετά το 2010. Ήρωας του τριημέρου ήταν όμως ο Χόρχε Λορένθο. Ο Ισπανός στις ελεύθερες δοκιμές είχε μια τρομακτική πτώση που τον έστειλε στο νοσοκομείο για εγχείρηση. Ωστόσο επέλεξε να αγωνιστεί και τερμάτισε 5ος, σε μία αξιομνημόνευτη εμφάνιση.

Σαν σήμερα το 2018, η Porsche συνέτριψε –ανεπίσημα– το μυθικό ρεκόρ γύρου που είχε σημειωθεί πίσω στο 1983 στην θρυλική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ Νορντσλάιφε από τον αείμνηστο Στέφαν Μπέλοφ. Η γερμανική φίρμα είχε ξεκινήσει ένα project με στόχο την εξέλιξη του LMP1 919 Hybrid που αγωνίστηκε στο WEC χωρίς όμως περιορισμούς. Έτσι δημιουργήθηκε η 919 Hybrid Evo, το οποίο μάλιστα είχε ήδη καταρρίψει το αντίστοιχο ρεκόρ πίστας στο διάσημο Σπα, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Ο Τίμο Μπέρνχαρντ οδήγησε το ταχύτατο αυτό αγωνιστικό στην «Πράσινη Κόλαση» και έσπασε τα χρονόμετρα, κάνοντας έναν ασύλληπτο γύρο στο 5:19,546. Το επίσημο ρεκόρ πίστας του 1983 σημειώθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές για τα 1000 χιλιόμετρα του Νίρμπουργκρινγκ, με τον Μπέλοφ να σταματά τότε το χρονόμετρο στο 6:11,13 με μια Porsche 956.

Φωτογραφίες: F1_info/Χ