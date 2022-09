H Hyundai ήρθε, είδε και νίκησε στην Ελλάδα, με τα τρία πληρώματά της να καταλαμβάνουν και τις τρεις θέσεις του βάθρου.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2022 ήταν ένας αγώνας που θα μείνει στη μνήμη όσων τον παρακολούθησαν για αρκετούς λόγους, αλλά σίγουρα ο σημαντικότερος είναι το ιστορικό 1-2-3 της Hyundai Motorsport. Ο Τιερί Νεβίλ ήταν ο μεγάλος νικητής, κερδίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Οτ Τάνακ πήρε μια σπουδαία 2η θέση και ο σταθερός Ντάνι Σόρντο συμπλήρωσε το ονειρικό βάθρο για την κορεατική μάρκα.

» ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2η ημέρα

» ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 3η ημέρα

Τα Hyundai i20N Rally1 στα χέρια των τριών οδηγών αποδείχτηκαν πολύ γρήγορα όσο και πολύ αξιόπιστα και ο θρίαμβος αυτός ήρθε απόλυτα δίκαια. Η ομάδα επέλεξε να μη δώσει εντολές την τελευταία ημέρα και να προφυλάξει με αυτόν τον τρόπο την πρώτη νίκη της στα ελληνικά χώματα και την πρώτη φορά στην ιστορία της που καταλαμβάνει και τις τρεις θέσεις του βάθρου.

Ο Οτ Τάνακ ήταν πολύ γρήγορος και κέρδισε αρκετές ΕΔ, αλλά το μειονέκτημα που είχε την Παρασκευή από τη σειρά εκκίνησης -και το μικρό πρόβλημα με το υβριδικό σύστημα του αυτοκινήτου του- δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει τη νίκη, ιδιαίτερα όταν είχε να αντιμετωπίσει τον πολύ γρήγορο και αποφασισμένο Νεβίλ. Ο Τάνακ πάντως κέρδισε την Power Stage και πήρε τους 5 επιπλέον βαθμούς. Όσο για τον Σόρντο, αποδεικνύεται υπερπολύτιμος στην ομάδα του καθώς σε όλους τους αγώνες που έχει τρέξει φέτος για τη Hyundai -το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο 3ος- έχει πάρει την 3η θέση και έχει ανέβει στο βαθρο.

Από τα τάρταρα στην 4η θέση

Ο best of the rest ήταν ο Πιέρ-Λουί Λουμπέ της M-Sport με το Ford Puma Rally1. Ο νεαρός Γάλλος εντυπωσίασε την πρώτη ημέρα του αγώνα και φαινόταν ότι θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο, ωστόσο ένα κλατάρισμα τον έριξε πολύ πίσω το Σάββατο και η 4η θέση που πήρε στη γενική κατάταξη ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει.

Άλλο ένα Ford Puma Rally1 της M-Sport ακολούθησε στην κατάταξη, αυτό του Κρεγκ Μπριν, ο οποίος επίσης αντιμετώπισε προβλήματα το Σάββατο αλλά έμεινε στον αγώνα και επιβραβεύτηκε για την επιμονή του με την 5η θέση.

Το πρώτο Toyota GR Yaris που συναντάμε στη γενική κατάταξη είναι αυτό του Τακαμότο Κατσούτα. Ο Ιάπωνας πήρε 6η θέση, αποδεικνύοντας την τρομερή του σταθερότητα, αφού έχει τερματίσει σε όλους τους φετινούς αγώνες και πάντα μέσα στην πρώτη 8άδα. Ήταν η μοναδική αχτίδα φωτός σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα για την Toyota, που μετά τον περσινό της θρίαμβο είδε φέτος τα πράγματα να εξελίσσονται πολύ διαφορετικά.

Η μάχη της WRC2

Τις επόμενες θέσεις της βαθμολογούμενης 10άδας συμπλήρωσαν οι οδηγοί της κατηγορίας WRC2. Ο Εμίλ Λίντχολμ με Skoda Fabia Evo πήρε το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν το έχασε ποτέ, πανηγυρίζοντας στο τέλος την 7η θέση της γενικής και τη μεγάλη νίκη στην κατηγορία του. Στη 2η θέση της WRC2 και στην 8η της γενικής κατάταξης τερμάτισε ο Νικολάι Γκριάζιν, επίσης με Skoda Fabia Evo. Τρομερή εμφάνιση έκανε ο Κύπριος Αλέξανδρος Τσουλόφτας με το Volkswagen Polo GTI, ο οποίος στην τελευταία ΕΔ του αγώνα πήρε την 3η θέση στην WRC 2 και την 9η θέση στη γενική κατάταξη, προσπερνώντας τον Έντβιν Μπρίντλισεν (Skoda Fabia Evo).

Το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ήταν από την αρχή ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τον Κάλε Ροβάνπερα της Toyota και έγινε ακόμα δυσκολότερος το Σάββατο, όταν είχε έξοδο και «ξήλωσε» το πίσω μέρος του GR Yaris Rally1. Ο Φινλανδός όμως συνέχισε τον αγώνα και δεν φεύγει από την Ελλάδα με εντελώς άδεια χέρια, αφού με τη 2η θέση στην Power Stage πήρε τουλάχιστον 4 βαθμούς. Παραμένει φυσικά επικεφαλής της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών, με τρεις αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Για άλλη μία φορά, ιδιαίτερη μνεία αξίζει η προσπάθεια των Λάμπρου Αθανασούλα/Νίκου Ζακχαίου. Το ελληνικό πλήρωμα με το Hyundai i20 N Rally2, γνωστό για την ταχύτητά του, είχε άλλη μια δύσκολη ημέρα, αλλά η θέληση και η επιμονή τους ανταμείφθηκαν με έναν σπουδαίο τερματισμό, που τους έφερε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, στη 16η θέση της γενικής κατάταξης.

Ο μεγάλος άτυχος του αγώνα είναι χωρίς αμφιβολία ο Σεμπαστιέν Λεμπ της M-Sport Ford, ο οποίος μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχε την πρωτοπορία στον αγώνα και έδειχνε ικανός να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά μία μηχανική βλάβη δεν του επέτρεψε να γράψει ιστορία σε έναν αγώνα στον οποίο έχει ζήσει μερικές από τις πιο θριαμβευτικές στιγμές του.

Γενική κατάταξη (Δεν έχουν τερματίσει όλα τα αυτοκίνητα)