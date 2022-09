ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, 3η ημέρα: Παράσταση νίκης από τον Νεβίλ

Απόλυτη κυριαρχία της Hyundai που έχει και τα τρία i20 N Rally1 στην πρώτη 3άδα.

Το Σάββατο ήταν η 3η ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και, όπως αναμενόταν, ήταν η ημέρα που στο μεγαλύτερο βαθμό μπήκαν τα θεμέλια για τη νίκη. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια στρογγυλοκάθεται ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai. Ο Βέλγος ήταν ταχύτατος και αλάνθαστος στο τιμόνι του i20N Rally1 και κερδίζοντας τρεις από τις έξι Ειδικές διαδρομές της ημέρας βρίσκεται να προηγείται με διαφορά σχεδόν μισού λεπτού (27,9 δευτερόλεπτα) από τον δεύτερο.

Το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξελίσσεται σε ενδοοικογενειακή υπόθεση της Hyundai, καθώς στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Οτ Τάνακ. Ο Εσθονός ξεκίνησε πολύ επιθετικά την ημέρα, κερδίζοντας με διαφορά την 8η ΕΔ, που είναι και η μεγαλύτερη του αγώνα, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του ομόσταβλού του. Στην προτελευταία ΕΔ της ημέρας ανέβηκε στην 3η θέση της κατάταξης ο Ντάνι Σόρντο με το τρίτο Hyundai i20 N Rally1 που τρέχει στον αγώνα και έκανε το «φουλ» για την κορεατική μάρκα.

Ο Σόρντο ωστόσο δεν είναι ασφαλής, καθώς λίγο πίσω του έχει τον Έλφιν Έβανς της Toyota. Ο Βρετανός κάνει σχετικά αθόρυβο αγώνα αλλά είναι ο μόνος που έχει μείνει για να κρατάει το λάβαρο της Toyota και στο τέλος της ημέρας απέχει μόνο 7,1 δευτερόλεπτα από την 3η θέση του βάθρου, την οποία σίγουρα θα διεκδικήσει την Κυριακή.

Best of the rest