Το πρωινό loop της 3ης ημέρας ανήκει στη Hyundai με τους άλλους να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έδειξε το σκληρό πρόσωπό του στα πληρώματα που ξεκίνησαν την 3η και μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα. Στο πρωινό πέρασμα από τις Ειδικές Διαδρομές του Σαββάτου είδαμε τη γενική κατάταξης που προέκυψε την Παρασκευή να ανατρέπεται και τον Τιερί Νεβίλ με το Hyundai i20 N Rally1 να παίρνει τα ηνία του αγώνα.

The hour that changed the entire rally 🇬🇷



Crashes, technical fails and punctures. Greece is throwing everything at our drivers! 😱#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally | #WRCWatchNow pic.twitter.com/naVYydOmky