O Κάρλος Σάινθ ήταν ο πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Μόντσα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιταλίας με το FP2 και τη Scuderia Ferrari να συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, όμως αυτή τη φορά στην κορυφή ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών χρόνο 1:21,664 και ήταν κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o oποίος και πάλι δεν είχε την ιδανική περίοδο δοκιμών. Ο Σαρλ Λεκλέρ ακολούθησε στην 3η θέση όντας λίγο πιο αργός, με τους τρεις πρώτους να είναι σε δικό τους ρυθμό.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος ξεπέρασε τόσο τους οδηγούς της Mercedes-AMG, όσο και τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. Θετική ήταν η εμφάνιση του Άλεξ Άλμπον με τη Williams στη διαδικασία, ενώ υπήρξε και μία διακοπή με κόκκινη σημαία που προκάλεσε ο Μικ Σουμάχερ.

We're up and running for FP2



Follow all the action here >> https://t.co/LpbrMcOApM#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/pu2AOcfzud