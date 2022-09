Την τρίτη του εφετινή εμφάνιση σε ελεύθερες δοκιμές της F1 θα κάνει ο Ολλανδός πρώην πρωταθλητής της Formula E, οδηγώντας για την Aston Martin.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η δράση στη Μόντσα για το Grand Prix Ιταλίας, η Aston Martin επισημοποίησε πως ο Νικ Ντε Βρις θα οδηγήσει για τη βρετανική ομάδα στο FP1. Ο προστατευόμενος οδηγός της Mercedes-AMG και πρωταθλητής με τη γερμανική ομάδα στη Formula E το 2021, φημολογείται πως διεκδικεί μία θέση στο grid το 2023, όμως τα περιθώρια είναι στενά, με τις διαθέσιμες θέσεις ελάχιστες.

Η Aston Martin γίνεται η τρίτη ομάδα για την οποία θα οδηγήσει σε FP1 μέσα στο 2022, μιας και είχε βρεθεί στο τιμόνι της Williams FW44 στην Ισπανία και στο τιμόνι της Mercedes-AMG W13 E-Performance στη Γαλλία. Στην Ιταλία, όπως επιβεβαίωσε η Aston Martin, ο Ντε Βρις θα πάρει τη θέση του Σεμπάστιαν Φέτελ στο τιμόνι της AMR22. H εμφάνιση του Ολλανδού στη Μόντσα γίνεται λόγω του κανονισμού που επιβάλλει σε όλες τις ομάδες τη συμμετοχή νέου οδηγού (που δεν έχει τρέξει σε αγώνα F1) σε δύο FP1 εντός της σεζόν.

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza.



The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll, having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.



Read more. ⬇️