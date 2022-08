Η Haas προχώρησε σε μία ασυνήθιστη κίνηση, ανακοινώνοντας πως ο Αντόνιο Τζοβινάτσι θα πάρει μέρος σε ελεύθερες δοκιμές με την ομάδα.

Στο τέλος του 2021 ο Αντόνιο Τζοβινάτσι έχασε τη θέση του στην Alfa Romeo, με την ελβετική ομάδα να αλλάζει πλήρως το οδηγικό της δίδυμο. Ο Ιταλός μετακόμισε στη Formula E για λογαριασμό της Dragon Penske και παράλληλα εκτελεί χρέη αναπληρωματικού οδηγού της Scuderia Ferrari.

Λίγες ημέρες πριν η Formula 1 επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα με το Grand Prix Βελγίου, η Haas ανακοίνωσε πως ο Τζοβινάτσι θα οδηγήσει την VF-22 στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών των Grand Prix Ιταλίας και ΗΠΑ. Θα πάρει τη θέση τόσο του Κέβιν Μάγκνουσεν, όσο και του Μικ Σουμάχερ.

