Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull ήταν ασταμάτητος εντός έδρας και πλησίασε ακόμα περισσότερο στον τίτλο.

Το GP Ολλανδίας ήταν μια μεγάλη γιορτή για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του, πήρε μια μεγάλη νίκη και πλέον ακουμπάει τον τίτλο. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πήρε τη 2η θέση, ύστερα από έξυπνο αγώνα και ο Σαρλ Λεκλέρ έσωσε τα προσχήματα για τη Ferrari και ανέβηκε στο βάθρο τερματίζοντας 3ος. Ο Χάμιλτον ήταν 4ος, ύστερα από λάθος στη στρατηγική της Mercedes ενώ η Ferrari έκανε άλλη μία από τις -συνηθισμένες πλέον- γκάφες της.

MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!!



What an incredible race that was!



Russell takes second place with Leclerc finishing third

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με διαφορετικές επιλογές ελαστικών. Οι τρεις πρώτοι (Φερστάπεν, Λεκλέρ, Σάινθ) είχαν τα μαλακά αλλά ο Χάμιλτον προτίμησε τα μεσαία. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι Φερστάπεν και Λεκλέρ ξεκίνησαν εξίσου καλά και διατήρησαν τις θέσεις τους, με τον Ολλανδό να φροντίζει αμέσως να καλύψει την εσωτερική της πρώτης στροφής.

Πιο πίσω ο Χάμιλτον απείλησε τον Σάινθ αλλά ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει την 3η θέση από τον Βρετανό. Ο Πέρεζ ακολούθησε στην 5η θέση, μπροστά από τους Νόρις, Ράσελ, Στρολ, Οκόν και Σουμάχερ. Ο Μάγκνουσεν βγήκε εκτός πίστας και είχε επαφή με την μπαριέρα, αλλά περιάργως κατάφερε να συνεχίσει.

LAP 2/72



Magnussen has a moment, bumps the barriers but manages to get back on track

Ο πρώτος στόχος του Φερστάπεν ήταν να φτιάξει διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ και να βγει εκτός του DRS της Ferrari και αρχικά τον πέτυχε, έστω και οριακά. Ο Μονεγάσκος ωστόσο δεν του επέτρεπε να απομακρυνθεί και παρέμενε πίσω του σε απόσταση περίπου 1,5 δευτερολέπτου.

Εκείνος όμως που ένιωθε τη μεγαλύτερη απειλή ήταν ο άλλος οδηγός της Ferrari, ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είχε τον Λούις Χάμιλτον κολλημένο πίσω του αλλά ο Βρετανός της Mercedes, ακόμα και με το DRS, δε έδειχνε να μπορεί να προσπεράσει. Ο Σάινθ ήταν σαφώς πιο αργός από τον Λεκλέρ και αυτό έδειχνε ότι στη Ferrari ακολοθούσαν διαφορετική στρατηγική με τους δύο οδηγούς τους.

Εκείνος πάντως που κατάφερε να κάνει προσπέραση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο οδηγός της Alpine πέρασε τον Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri, ωστόσο το έπαθλο ήταν η εκτός βαθμών 12η θέση. Αμέσως όμως ο Αλόνσο επιτέθηκε στον Τσουνόντα και λίγο αργότερα ήταν 11ος, αν και αρκετά μακριά από τον Σουμάχερ, που κρατούσε την τελευταία θέση της 10άδας.

Καταστροφή για τον Σάινθ

Τα pit stop ξεκίνησαν αρκετά νωρίς και αρκετοί οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα με τις αλλαγές ελαστικών. Ο Μικ Σουμάχερ ήταν ο πρώτος που έκανε pit stop 10 δευτερολέπτων αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που έκαναν στη Ferrari. Οι Ιταλοί φώναξαν τον Σάινθ για αλλαγή ελαστικών, αλλά όταν ο Ισπανός έφτασε στο box εκεί τον περίμεναν μόνο τρία ελαστικά. Μέχρι να φέρουν και το τέταρτο πέρασαν σχεδόν 13 δευτερόλεπτα και ο αγώνας του Σάινθ καταστράφηκε από νωρίς. Παράπλευρη απώλεια της νέας γκάφας της Ferrari ήταν ένα αεροπίστολο, που το είχαν παρατήσει στη μέση του pit lane και το πάτησε ο Πέρεζ όπως έφευγε μετά το δικό του pit stop.

LAP 15/72



Sainz pits but it's a slow stop 😫



Looks like the fresh left rear tyre wasn't ready to go on the car.



Meanwhile behind, Perez is unable to avoid a wheel gun lying on the ground.#DutchGP #F1 pic.twitter.com/axMZUUuFjX — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Ο Λεκλέρ έδειχνε να χάνει χρόνο λόγω φθοράς ελαστικών και μπήκε κι αυτός για αλλαγή ελαστικών λίγους γύρους αργότερα, ενώ ο Φερστάπεν απάντησε στον αμέσως επόμενο. Η διαφορά τους πριν από τα pit stop όμως είχε ξεπεράσει τα 4 δευτερόλεπτα και ο Ολλανδός της Red Bull επέστρεψε στην πίστα με meg;alo άνεση μπροστά από τον οδηγό της Ferrari.

Έτσι, στην πρωτοπορία του αγώνα βρέθηκε ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ να τον ακολουθεί στη 2η θέση. Αμφότεροι ξεκίνησαν με τα μεσαία ελαστικά και ακολουθούσαν διαφορετική στρατηγική από τους άλλους πρωτοπόρους.

Κυριαρχία Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν με φρέσκα ελαστικά και ανοιχτή πίστα μπροστά του δεν είχε κανένα πρόβλημα να εξαφανίσει τη διαφορά από τις Mercedes μέσα σε λίγους γύρους και να φτάσει πίσω από τον Ράσελ. Ο Βρετανός ήταν εύκολη λεία στην ανώτερη ταχύτητα της Red Bull και ο Ολλανδός αμέσως ξεκίνησε να καταδιώκει τον Χάμιλτον. Δεν υπήρξε μάχη, όμως, γιατί ο Χάμιλτον μπήκε για αλλαγή ελαστικών προτού ο Φερστάπεν φτάσει πίσω του.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη που προέκυψε ήταν αυτή ανάμεσα στον Λούις Χάμιλτον και στον Σέρχιο Πέρεζ για την 3η θέση. Ο Βρετανός βρέθηκε πίσω από τον Μεξικανό με φρέσκα ελαστικά, αλλά χρειάστηκε δύο γύρους για να τον περάσει, καθώς ο Πέρεζ αμύνθηκε σθεναρά. Τελικά ο Χάμιλτον κατάφερε να περάσει και πήρε την 3η θέση, πίσω από τους Φερστάπεν και Λεκλέρ. Η σημαντική λεπτομέρεια όμως ήταν ότι και οι δύο πρώτοι θα έκαναν άλλο ένα pit stop ενώ ο Χάμιλτον με τα σκληρά ελαστικά θα πήγαινε μέχρι το τέλος.

LAP 37/72



Hamilton gets past the Minister for Defence AKA Checo Perez! 😃



Moments later the pair encounter Vettel at Turn 3, and Hamilton almost loses the gained position 😮#DutchGP #F1 pic.twitter.com/VlVZfAsJKv — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Το παραπάνω σκηνικό επαναλήφθηκε λίγους γύρους αργότερα, όταν ο Ράσελ έφτασε πίσω από τον Πέρεζ. Αυτήν τη φορά όμως η προσπέραση ήταν πολύ πιο εύκολη, καθώς ο Μεξικανός δεν είχε να προστατέψει τον Φερστάπεν από τον Ράσελ, σε αντίθεση με ό,τι είχε να κάνει νωρίτερα με τον Χάμιλτον. Ο Πέρεζ αμέσως μετά μπήκε και για το δεύτερο pit stop του, αλλάζοντας τα μεσαία ελαστικά με ένα σετ σκληρών.

Πιο πίσω, ο Σάινθ έκανε έναν αδιάφορο αγώνα στην 5η θέση, μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren. Οι δύο Alpine των Alonso και Οκόν είχαν μπει στη 10άδα, όπως και ο Τσουνόντα της AlphaTauri, ο οποίος όμως σταμάτησε για λίγο μέσα στην πίστα. Ο Ιάπωνας κατάφερε να ξαναξεκινήσει λίγο αργότερα, μόνο για να φτάσει σιγά-σιγά στο γκαράζ της ομάδα του.

Pit stop No 2

Οι Ferrari έκαναν πρώτες την κίνηση στα pit και φώναξαν πρώτα τον Σάινθ και μετά τον Λεκλέρ για να τους βάλουν φρέσκα σκληρά ελαστικά. Αυτήν τη φορά όλα έγιναν όπως έπρεπε και οι δύο οδηγοί επέστρεψαν στην πίστα, ο Σάινθ στην 9η θέση και ο Λεκλέρ στην 4η, αρκετά πίσω από τις δύο Mercedes.

Ο Τσουνόντα, που λίγο νωρίτερα είχε σταματήσει μέσα στην πίστα, επέστρεψε αλλά μαζί επέστρεψε και το πρόβλημα και έτσι αυτήν τη φορά σταμάτησε οριστικά. Το αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Φερστάπεν για να κάνει το pit stop του χάνοντας λιγότερο χρόνο και να βάλει φρέσκα σκληρά ελαστικά. Το ίδιο γεγονός εκμεταλλεύτηκαν οι Mercedes και άλλαξαν ελαστικά στους Χάμιλτον και Ράσελ, βγάζοντάς στους στην πίστα με φρέσκα μεσαία ελαστικά, πίσω από τον Φερστάπεν και μπροστά από τον Λεκλέρ. Η Ferrari ήταν άτυχη σε αυτήν την περίσταση.

Η μεγάλη καταδίωξη (που δεν έγινε)

Έτσι, οι τρεις πρώτοι, Φερστάπεν, Χάμιλτον και Ράσελ, βρέθηκαν στην πίστα με φρέσκα ελαστικά: σκληρά για τον Ολλανδό της Mercedes, μεσαία για το δίδυμο της Mercedes. Η διαφορά που είχε ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση ήταν λίγο πάνω από 12 δευτερόλεπτα. Όλα όμως άλλαξαν λίγους γύρους αργότερα.

LAP 55/72



More drama! 😮



Bottas pulls up just before Turn 1 and, after a pause...



⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vMXBUviqTB — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Η Alfa Romeo του Βάλτερι Μπότας έμεινε ακινητοποιημένη στο τέλος της ευθείας και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του για να μπορέσει να απομακρυνθεί. Ο Φερστάπεν αμέσως «βούτηξε» στα πιτ για να βάλει μαλακά ελαστικά αλλά επέστρεψε πίσω και από τις δύο Mercedes, που έμειναν στην πίστα. Στη Mercedes, όμως, επανυπολόγισαν τη στρατηγική τους και στον επόμενο γύρο φώναξαν τον Ράσελ για να του βάλουν μαλακά ελαστικά, ενώ ο Χάμιλτον έμεινε στην πίστα.

Κι εκεί που έλεγαν στη Ferrari ότι τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα για τον Σάινθ, είδαν τον Ισπανό να προσπερνάει τον Νόρις δίπλα από το ακινητοποιημένο μονοθέσιο του Μπότας κι ενώ υπήρχαν κίτρινες σημαίες στην πίστα. Προσθέστε σε αυτό και ένα περιστατικό στα pit μετά το pit stop του, όπου παραλίγο αποφεύχθηκε μια σύγκρουση με άλλο μονοθέσιο, και ολοκληρώνεται ένας από τους πιο καταστροφικούς αγώνες των τελευταίων ετών.

Μια βόλτα στο Ζάντβορτ

Με την επανεκκίνηση απέμεναν 12 γύροι για το τέλος του αγώνα αλλά ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να μείνει μπροστά ούτε έναν. Η ανώτερη τελική ταχύτητα της RB18 του Φερστάπεν, σε συνδυασμό με τα μαλακά ελαστικά, την έκανε να δείχνει ασταμάτητη και στο τέλος της ευθείας ο Ολλανδός πέρασε με άνεση τον Χάμιλτον για να πάρει την πρωτοπορία, κάτω από τις επευφημίες των συμπατριωτών του.

Ο Χάμιλτον με τα μεσαία ελαστικά, ενώ όλοι γύρω του είχαν μαλακά, έμοιαζε ανυπεράσπιστος και λίγο αργότερα έχασε και τη 2η θέση από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ πολύ επικίνδυνα τον πλησίαζε και ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον ήταν έξαλλος με την ομάδα του, που τον άφησε εκτεθειμένο, και στο μήνυμά του στον ασύρματο τα «μπιπ» ήταν περισσότερα από τις λέξεις.

Σχεδόν νομοτελειακά, ο Λεκλέρ πέρασε τον Χάμιλτον λίγο αργότερα και πήρε την 3η θέση, που τον ανέβαζε στο βάθρο. Πιο πίσω ο Σάινθ, που είχε ποινή 5 δευτερολέπτων, βρισκόταν στην 5η θέση, έχοντας προσπεράσει τον Πέρεζ στην επανεκκίνηση. Ο Πέρεζ ωστόσο είχε κολλήσει πίσω του και τον πίεζε ασφυκτικά. Ο πάντα μαχητικός Αλόνσο ήταν 7ος, μπροστά από τους Νόρις, Οκόν και Στρολ.

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν δεν ένιωσε ούτε ίχνος απειλής και πήρε μια σπουδαία εντός έδρας νίκη. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε μια σχεδόν ανέλπιστη 2η θέση ενώ ο Σαλρ Λεκλέρ τερμάτισε 3ος, που ήταν μάλλον το καλύτερο που μπορούσε να ελπίζει, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Πέρεζ, Αλονσο, Νόρις, Σάινθ (λόγω ποινής έπεσε 8ος), Οκόν και Στρολ.

Η σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται χωρίς ανάσα με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Ιταλίας στη Μόντσα, την έδρα της Ferrari, το 3ήμερο 9-11 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα