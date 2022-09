Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 πήρε την pole position εντός έδρας, επικρατώντας οριακά του Σαρλ Λεκλέρ.

Το Grand Prix Ολλανδίας μας επιφύλασσε τη συναρπαστικό φετινή μονομαχία για την pole position – με μόλις 21 χιλιοστά του δευτερολέπτου να χωρίζουν τον pole man Μαξ Φερστάπεν από τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρ.

Για να επικρατήσει του οδηγού της Scuderia Ferrari, ο ομόλογός του στη Red Bull Racing χρειάστηκε να κάνει τον απόλυτο γύρο στο μήκους 4259 μέτρων σιρκουί που βρίσκεται στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας.

Ο Φερστάπεν κινήθηκε στο όριο σε αυτό το «rollercoaster» όπου φιλοξενείται ο δέκατος-πέμπτος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 και πήρε την pole με χρόνο 1.10.342, χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli.

Bossing Saturday for the second season in a row 💪 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/mChtRUHaz9

Ήταν η τέταρτη φετινή pole για τον 24χρονο και συνολικά η δέκατη-έβδομη σε156 προσπάθειες. Μάλιστα, επαναλαμβάνοντας την περυσινή επιτυχία, έγινε μόλις ο πέμπτος οδηγός της F1 που έχει δύο συνεχόμενες pole positions στο Ζάντβοορτ, μετά τους Αλμπέρτο Ασκάρι, Γιόχεν Ριντ, Μάριο Αντρέτι και Ρενέ Αρνού.

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, πατώντας play!

It’s a lap that requires all a driver’s concentration and skill 👌



Watch Max Verstappen charge up, down and around the Zandvoort track on his way to pole position 🥇#DutchGP @pirellisport pic.twitter.com/GSxpcuMvgx