Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τις Ferrari και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα της πατρίδας του.

Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε στους συμπατριώτες του το λόγο να πανηγυρίσουν στις εξέδρες του Ζάντβορτ, παίρνοντας με τη Red Bull Racing την pole position στο GP Ολλανδίας. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari θα μπορούσε να βρίσκεται στην pole αλλά ένα μικρό λάθος στον τελευταίο γύρο του τον άφησε στη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari ήταν 3ος ενώ ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes ήταν 4ος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Ζάντβορτ ξεκίνησαν κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες και με τις κερκίδες να έχουν βαφτεί πορτοκαλί από τους χιλιάδες Ολλανδούς που πήγαν να ζηωκραυγάσουν για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο συμπατριώτης τους δεν τους απογοήτευσε και από νωρίς ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τις Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, που συνέχισαν να δείχνουν πολύ γρήγορες.

Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari λίγο αργότερα έβαλε κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα στη θέση τους και ανέβηκε στη 2η θέση, ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ οι Πέρεζ και Σάινθ βρίσκονταν στην 5η και 7η θέση αντίστοιχα.

Seb was giving it everything in his final flying lap before running wide into the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ikJeRdHcVx