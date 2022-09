Απόλυτη κυριαρχία της Ducati στις κατατακτήριες, από την 8η θέση θα ξεκινήσει ο Κουαρταραρό.

Οι περίεργες καιρικές συνθήκες έπαιξαν το ρόλο τους στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αγίου Μαρίνου στο Μιζάνο, καθώς το ψιλόβροχο δυσκόλεψε τις προσπάθειες των αναβατών αλλά δεν ήταν αρκετό για να τους αναγκάσει να βάλουν βρόχινα ελαστικά. Ο Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής Ducati πήρε την pole postion, με τον Πέκο Μπανάια να κάνει το 2ο χρόνο. Ο Ιταλός όμως έχει ποινή 3 θέσεων και θα ξεκινήσει από την 5η θέση. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη σειρά, δίπλα στον Μίλερ, θα βρεθούν άλλες δύο Ducati, αυτές των Ενέα Μπαστιανίνι και Μάρκο Μπεζέκι. Απογοητευτικές κατατακτήριες για τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος θα ξεκινήσει από την 8η θέση.

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε όπως πάντα με το Q1, όπου οι αναβάτες διεκδίκησαν τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Q1 και στην τελική 12άδα της εκκίνησης. Αρκετοί ήταν οι υποψήφιοι για αυτές τις δύο θέσεις, με το όνομα του Χόρχε Μαρτίν να ξεχωρίζει. Μαρτίν και Μπεζέκι ήταν δύο από τους αναβάτες που στο FP3 είχαν σημειώσει αρκετά καλό χρόνο για να μπουν στο Q2 αλλά οι χρόνοι τους διαγράφηκαν επειδή στην πίστα υπήρχαν κίτρινες σημαίες.

Με τα βαριά σύννεφα να παραμένουν πάνω από το Μιζάνο, αλλά τη βροχή να μην πέφτει ακόμα, ο Μαρτίν επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορί και ανέβηκε από νωρίς στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ωστόσο, ο Ισπανός είδε τον πολύ γρήγορο Μάρκο Μπεζέκι να τον προσπερνά για μισό δέκατο του δευτερολέπτου και να του παίρνει προσωρινά την πρωτιά.

Η κατάσταση έγινε πολύ πιο δύσκολη όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες τις βροχής, αλλά ο Λούκα Μαρίνι με την άλλη VR46 Ducati έκανε έναν πολύ καλό γύρο και ανέβηκε στη 2η θέση, πίσω από τον ομόσταβλό του, και έριξε τον Μαρτίν στην 3η. Μέχρι το τέλος η βροχή δυνάμωσε κι άλλο και έτσι οι δύο αναβάτες της VR46, Μπεζέκι και Μαρίνι, πέρασαν στο Q2.

Μέχρι να ξεκινήσει το Q2 η βροχή έπεφτε κανονικά και οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα με ελαστικά για βρεγμένο οδόστρωμα, σε μια περίοδο που τα πάντα μπορούσαν να συμβούν. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Ολιβέιρα, που έβαλαν σλικ. Οι συνθήκες στην πίστα ήταν πολύ δύσκολες και οι αναβάτες ξεκίνησαν τους πρώτους γύρους τους αναγνωριστικά, για να πάρουν μια καλή αίσθηση της πρόσφυσης, αλλά αρκετοί έκριναν ότι τα σλικ είναι η προτιμότερη επιλογή και αμέσως άλλαξαν σε αυτά.

