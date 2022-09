O Τζάκ Μίλερ ήταν ο επικεφαλής στο 1-2-3 της Ducati στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Μιζάνο.

Υπό το φόβο της βροχής, οι ομάδες άλλαξαν τα προγράμματά τους στο FP3 του Grand Prix Αγίου Μαρίνου. όμως αυτό δεν εμπόδισε την Ducati από το να πάρει τις τρεις πρώτες θέσεις στη διαδικασία, με τον Τζακ Μίλερ να είναι ο ταχύτερος. Ο Αυστραλός αναβάτης με μία εντυπωσιακή προσπάθεια στο τέλος έγραψε το 1:31,296 και πλησίασε αρεκτά στο ρεκόρ πίστας. Εντυπωσιακός ήταν και ο Πέκο Μπανάια που βρέθηκε στη 2η θέση, λιγότερο από ένα δέκατο πίσω από τον teammate του. Ο Ενέα Μπαστιανίνι, που ήταν ταχύτερος χθες, πήρε την 3η θέση και είναι ένα εκ των φαβορί για τις κατατακτήριες.

Η μάχη της δεύτερης σειράς θα είναι ανάμεσα στις Aprilia και τον Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος είδε τον πρώην teammate του, Μάβερικ Βινιάλες να τον ξεπερνά, προτού ο χρόνος του Ισπανού διαγραφεί και ξαναπέσει στην 7η θέση. Ο Άλεξ Ρίνς κατάφερε να σηκώσει ψηλά τη σημαία της Suzuki στο FP3, ενώ και ο Ζοάν Ζαρκό ήταν επίσης εντός της πρώτης 10άδας.

