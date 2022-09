Audi RS Q e-tron E2: Έτοιμο να κατακτήσει τις ερήμους

Ελαφρύτερο, με καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και πιο αποδοτικό από ποτέ, το ηλεκτρικό αγωνιστικό της γερμανικής φίρμας θα ριχτεί στη μάχη στο Ράλλυ Ντακάρ του 2023.

Η Audi έκανε το ντεμπούτο της στο Ράλλυ Ντακάρ το 2022 με το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό. Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη, έδειξε πως έχει την ταχύτητα ώστε να πετύχει μελλοντικά τους στόχους της.

Λίγους μήνες πριν την επόμενη μεγάλη περιπέτεια στο Ντακάρ, η Audi παρουσίασε το RS Q e-tron E2, τη νέα έκδοση του ηλεκτρικού της μοντέλου που θα αγωνιστεί στο μεγάλο αγώνα. Το αμάξωμα έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές, με τη γερμανική εταιρεία να στοχεύει σε καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα ώστε να είναι πιο εύχρηστο για το κάθε πλήρωμα. Μάλιστα, ο επικεφαλής σχεδιασμού, Άλεξ Λόφλερ δήλωσε: «Ούτε ένα μέρος του αμαξώματος από τον προκάτοχό του δεν υπάρχει στο νέο μοντέλο».

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο βάρος του αγωνιστικού, με το σχεδιαστικό τμήμα να καταφέρνει να βρει πολλές λύσεις ώστε να βελτιώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το περίπλοκο κινητήριο σύνολο είχε προκαλέσει προβλήματα στην ομάδα στον τομέα αυτό, όμως σύμφωνα με τους κανονισμούς, το κατώτατο βάρος για το 2023 είναι στα 2.100 κιλά από τα 2.000 κιλά που ήταν το 2022.

Η αεροδυναμική του RS Q e-tron E2 βελτιώθηκε επίσης σημαντικά, με την Audi να καταφέρνει να μειώσει την αντίσταση αέρα (drag) κατά 15%. Αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα δεδομένου πως το cockpit του αγωνιστικού μεγάλωσε σε διαστάσεις λόγω των κανονισμών.

Το κινητήριο σύνολο παραμένει υβριδικό, με δύο ηλεκτροκινητήρες να συνδυάζονται με έναν βενζινοκινητήρα από το DTM, o οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση των μπαταριών. Πλέον η απόδοση των ηλεκτροκινητήρων είναι πιο αποδοτική, ενώ αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας έχουν επιλυθεί.

Συνολικά το νέο RS Q e-tron E2 έχει γίνει και πιο εύχρηστο στον οδηγό. Αρκετά κομμάτια του αμαξώματος είναι εύκολο να αφαιρεθούν, ενώ τα καλύμματα των εφεδρικών τροχών έχουν αφαιρεθεί ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος στις αλλαγές λόγω κλαταρίσματος. Επιπλέον στο εσωτερικό τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας έχουν αλλάξει σε περιστροφικούς διακόπτες, ώστε το πλήρωμα να κάνει άμεσα τις αλλαγές που χρειάζονται, ανάλογα την επιφάνεια που κινείται το αγωνιστικό.

Το Audi RS Q e-tron E2 πραγματοποίησε τις πρώτες του επίσημες δοκιμές και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Ράλλυ Μαρόκο από τη 1-6 Οκτωβρίου. Η γερμανική ομάδα θα έχει τρία αγωνιστικά τα οποία θα τα οδηγούν οι εργοστασιακοί της οδηγοί, Στεφάν Πετερανσέλ, Κάρλος Σάινθ και Ματίας Έκστρεμ.

Η Audi αναμένεται να πάρει μέρος στο επερχόμενο Ράλλυ Ντακάρ, το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023.

