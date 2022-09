Μαρκ Μάρκεθ: Επιτέλους «βροχή» στους τρεις μήνες ξηρασίας (vid)

O Μαρκ Μάρκεθ βρέθηκε ξανά στη σέλα μοτοσικλέτας έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες απραξίας.

Ο Μάρκ Μάρκεθ είναι ίσως ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό την εβδομάδα που διανύουμε. Γιατί είναι ευτυχισμένος; Μα φυσικά γιατί επιτέλους βρέθηκε ξανά στη σέλα μοτοσικλέτας έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες. Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda πριν από μερικές ημέρες πήρε το πράσινο φως από τους γιατρούς του να ξεκινήσει προπονήσεις με μοτοσικλέτας και όπως ήταν φυσιολογικό δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο.

Ο Μάρκεθ πήρε το van του, έβαλε μέσα την προσωπική του Honda CBR600RR και οδήγησε μέχρι την πίστα Motorland Aragon προκειμένου να δοκιμάσει για πρώτη φορά με μοτοσικλέτα το εγχειρισμένο χέρι του. Ο Ισπανός προτίμησε να οδηγήσει στην μικρή πίστα καρτ του Aragon και όχι στην πίστα Grand Prix προκειμένου να αρχίσει να συνηθίζει την ταχύτητα και να δοκιμάσει καλύτερα το χέρι του με τις συνεχής εναλλαγές κατεύθυνσης που έχει η συγκεκριμένη διαδρομή.

Πριν ξεκινήσει η δράση στην πίστα ο Μάρκεθ προδίδει την ανυπομονησία του λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι είναι μόνος του στην πίστα έχει τις γνωστές «πεταλούδες» στο στήθος, δείγμα του άγχους της επιστροφής στη δράση. Όπως είναι λογικά, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν κάνει πίσω και άμεσα πιέζει τη μοτοσικλέτας ντριφτάροντας και ακουμπώντας τους αγκώνες του στην άσφαλτο. Το χαμόγελό του στο τέλος του τεστ μιλάει από μόνο του. «Σήμερα δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελώ», είπε ο Μάρκεθ. «Έπειτα από μια τεράστια προσπάθεια επέστρεψα στη σέλα της μοτοσικλέτας. Ευχαριστώ όλους όσους με πίεσαν! Θα συνεχίσουμε έτσι».

