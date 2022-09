Ένα μικρό θαύμα: Πώς οι μηχανικοί της Toyota επισκεύασαν το Yaris του Ροβάνπερα (timelapse video)

O επικεφαλής της βαθμολογίας είχε μία τρομακτική έξοδο την πρώτη ημέρα του Ράλλυ Βελγίου, όμως την επομένη βρέθηκε και πάλι στις ειδικές διαδρομές.

Ο Κάλε Ροβάνπερα έρχεται στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ένα πολύ μεγάλο βαθμολογικό προβάδισμα, που τον καθιστά το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον φετινό τίτλο στο WRC. Ο 21 ετών Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει κερδίσει στους 5 από τους 9 αγώνες της σεζόν, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ταχύτητα σε κάθε τερέν.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Ροβάνπερα είχε μία άσχημη στιγμή, όταν μόλις στη δεύτερη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Βελγίου βγήκε εκτός δρόμου. Το GR Yaris Rally1 υπέστη μεγάλη ζημιά, όμως – όπως μπορείτε να δείτε και στο timelapse video – οι μηχανικοί της Toyota έκαναν τα… μαγικά τους. Έτσι ο Ροβάνπερα επέστρεψε την επόμενη ημέρα στις ειδικές διαδρομές.



