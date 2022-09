Στη Red Bull Racing πιστεύουν πως η κατάκτηση των τίτλων σε οδηγούς και κατασκευαστές είναι μόλις μερικές νίκες μακριά.

Παρά το γεγονός πως η φετινή σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τη Scuderia Ferrari, τα πράγματα άλλαξαν άμεσα. Μετά από μόλις λίγους αγώνες, η Red Bull Racing ξεπέρασε σε δυναμική την ιταλική ομάδα και εκμεταλλευόμενη τα λάθη των οδηγών και στρατηγικής των αντιπάλων της, ο Μαξ Φερστάπεν έχει αποκτήσει τεράστια διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών, στους 93 βαθμούς από τον teammate του Sergio Perez και στους 100 βαθμούς από τον Charles Leclerc. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η διαφορά ανάμεσα σε Red Bull Racing και Ferrari είναι πλέον σε τριψήφια νούμερα.

Με μόλις οκτώ αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, για πολλούς δύσκολα μπορεί να υπάρξει ανατροπη. Ωστόσο ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, τόνισε χρειάζονται κι άλλες νίκες ώστε να είναι σίγουροι στο στρατόπεδο των «ταύρων» για την κατάκτηση των δύο τίτλων.

«Το καλό είναι πως δεν χρειάζεται να κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε, εντάξει, τουλάχιστον πάμε για βαθμούς. Έχουμε οκτώ αγώνες ακόμα. Χρειαζόμαστε δύο-τρεις νίκες ακόμα για να είμαστε ασφαλείς στο πρωτάθλημα», ανέφερε ο Αυστριακός στο motorsportweek.com.

Επιπλέον ο Μάρκο πιστεύει πως ο Φερστάπεν θα κέρδιζε στο Σπα ακόμα κι αν εκκινούσε τελευταίος: «Το πιστεύω. Γνωρίζαμε ήδη πριν τον αγώνα πως θα αλλάζαμε τον κινητήρα και είπαμε πως θα προσπαθήσουμε για βαθμούς. Μετά τις κατατακτήριες πιστεύαμε πως θα πάρουμε το βάθρο, όμως ο Γιος (Φερστάπεν) είπε πως θα κερδίσει ο Φερστάπεν».

Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ολλανδίας, εκεί όπου κυριάρχησε το 2021 ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Με δεδομένο πως η Μόντσα στην Ιταλία ακολουθεί μία εβδομάδα μετά, η ευρωπαϊκή περιοδεία του σπορ μπορεί να ολοκληρωθεί με τον Ολλανδό να έχει τριψήφια διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών.

In the thick of the action 😬 A wild opening lap for @Max33Verstappen 🍿 #BelgianGP 🇧🇪pic.twitter.com/r5i4V3lwF5