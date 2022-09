ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Όταν οι «θεοί» τρελάθηκαν με την υπερειδική στο ΟΑΚΑ (vid)

Οι διοργανωτές του WRC θυμήθηκαν τις μοναδικές στιγμές που βίωσαν στο Ολυμπιακό Στάδιο οι οδηγοί αλλά και οι θεατές, το καλοκαίρι του 2005.

Μία εβδομάδα απέμεινε μέχρι την έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με την υπερειδική διαδρομή εντός του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας (8 Σεπτεμβρίου). Τα πληρώματα θα αναμετρηθούν και θα χρονομετρηθούν ανά ζευγάρια σε παράλληλη ασφάλτινη διαδρομή μήκους 1,95 χλμ.

Ήδη τα έργα εντός του Ολυμπιακού Σταδίου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς για τη διαμόρφωση της πίστας. Στις εργασίες λαμβάνουν μέρος 200 άτομα, ενώ χρησιμοποιούνται 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο, 120 τόνοι χάλυβα και 1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία.

Τα δύο πρώτα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα εκκινήσουν στις 8.08 μμ, όμως το πρόγραμμα αρχίζει από πολύ νωρίτερα, με αναγνωρίσεις από τα πληρώματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις. Εδώ μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια για την υπερειδική διαδρομή.

Με ανάρτησή τους στο twitter, οι διοργανωτές του WRC μας θύμισαν την εκπληκτική ατμόσφαιρα που ζήσαμε το 2005, με τους κορυφαίους οδηγούς, όπως οι Σεμπαστιάν Λεμπ, Πέτερ Σόλμπεργκ, Κάρλος Σάινθ και Τζίτζι Γκάλι να μένουν με το… στόμα ανοιχτό. Τότε ο εθνικός μας αγώνας ψηφίστηκε ως το κορυφαίο ράλλυ της σεζόν.



This is one you won't want to miss!



