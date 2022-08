Διακόσιοι εργαζόμενοι έχουν αναλάβει να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε μία ασφάλτινη διαδρομή, μήκους 1,95 χλμ.

Η μεταμόρφωση του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας σε πίστα υπερειδικής διαδρομής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διοργανωτές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχουν αρχίσει τη διαδικασία κατασκευής της ασφάλτινης διαδρομής, στην οποία τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα αναμετρώνται και θα χρονομετρούνται ανά δυάδες, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές!

Όπως φαίνεται στα εντυπωσιακά πλάνα από drone, έχει αρχίσει να καλύπτεται τόσο το ταρτάν όσο και ο αγωνιστικός χώρος, προκειμένου να τοποθετηθεί στη συνέχεια η άσφαλτος. Η υπερειδική του ΟΑΚΑ ΕΚΟ Super Special Stage θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, με ώρα εκκίνησης των δύο πρώτων αυτοκινήτων τις 8:08 μ.μ.

Στις εργασίες λαμβάνουν μέρος 200 άτομα, ενώ χρησιμοποιούνται 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο, 120 τόνοι χάλυβα και 1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία.

🏟🚧 The Athens Olympic Stadium is getting ready to welcome the @OfficialWRC for the EKO @AcropolisRally EKO Super Special Stage!



🦺 200 construction staff



🪨 1000m3 of gravel



🪵 4000m2 wood



🚨 120 tonnes steel & 1004m safety barriers#AcropolisRally #EKOsssOAKA #WRC pic.twitter.com/JeefBm6rjS