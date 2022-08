Ο πολυνίκης του WRC, ο θρυλικός Γάλλος οδηγός, στέλνει το δικό του μήνυμα στους Έλληνες φίλους των ράλλυ.

Ακόμα και στην ηλικία των 48 ετών, σε κάθε αγώνα που δίνει το «παρών» κεντρίζει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Ο Σεμπαστιάν Λεμπ είναι ο πιο πετυχημένος οδηγός στην ιστορία του WRC, με 9 παγκόσμιους τίτλους και 80 νίκες σε αγώνες!

Δέκα χρόνια μετά την τελευταία του νίκη στον εθνικό μας αγώνα (το 2012 με την Citroen), ο Λεμπ επιστρέφει στις ειδικές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8-11 Σεπτεμβρίου). Ο Γάλλος που συμμετέχει φέτος σε επιλεγμένους αγώνες με την M-Sport Ford, θα οδηγήσει το Puma Rally1.

Σε ένα σύντομο βίντεο που ανέβηκε στα social media των διοργανωτών του αγώνα, ο Λεμπ δίνει «ραντεβού» με τους Έλληνες φίλους των ράλλυ στην υπερειδική του ΟΑΚΑ, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου.

Welcome back Champ 🏆 @SebastienLoeb! 🚗💨⚡️



We've missed you so much! See you in 🏟 12 days @ EKO SuperSpecial Stage: 🎫https://t.co/1aTf344Ma3#EKOsssOAKA #AcropolisRally #RallyofGods pic.twitter.com/ImUtGxqgZD