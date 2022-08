O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σπα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Σπα για το Grand Prix Βελγίου, με τον Σέρχιο Πέρεζ να ολοκληρώνει στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Ο Μεξικανός στο τέλος της διαδικασίας με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:45,047 και ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του Μαξ Φερστάπεν.

Η Red Bull Racing δείχνει εξαιρετικά γρήγορη και η διαφορά της από τη Scuderia Ferrari είναι κοντά στο ένα δευτερόλεπτο. Αρκετά μακριά είναι οι υπόλοιπες ομάδες, με τη Mercedes-AMG να συνεχίζει τη μέτρια εμφάνισή της.

Οι κατατακτήριες δοκιμές αναμένονται με έξτρα ενδιαφέρον, διότι αρκετοί είναι οι οδηγοί που έχουν ποινές για αλλαγή μονάδων ισχύος. Ανάμεσά τους είναι οι διεκδικητές του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ, οι οποίοι θα δώσουν μάχη αυτή τη φορά από το πίσω μέρος του grid στον αγώνα της Κυριακής.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP3 του GP Βελγίου. Τα πρώτα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα όταν ξεκίνησε η περίοδος, με την πλειοψηφία να χρησιμοποιεί τη μαλακή γόμα. Τα χρονόμετρα μαρτυρούσαν πως κάποιοι οδηγοί, όπως αυτοί της Alfa Romeo είχαν λίγα καύσιμα, ενώ άλλοι όπως αυτοί των Mercedes και Red Bull Racing είχαν πολλά καύσιμα στα μονοθέσιά τους.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢



One more hour of practice before qualifying! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/VOOCvVvsLH — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Ο Ζου είχε τον ταχύτερο χρόνο με το 1:47,795, με τον Μπότας να τον ακολουθεί έπειτα από 15 λεπτά δράσης. Μέχρι εκείνο το σημείο, στο γκαράζ ήταν ακόμη οι δύο οδηγοί της Ferrari και ο Μάγκνουσεν.

Οι περισσότερες ομάδες είχαν εστιάσει σε μεγάλα stint ώστε να πάρουν δεδομένα για το ρυθμό αγώνα. Η κόκκινη σημαία και η βροχή στο FP2 εμπόδισε τα προγράμματα όλων και δεν πήραν τα δεδομένα που ήθελαν ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Λίγο πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά είδαμε τα κόκκινα μονοθέσια στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Σάινθ ήταν ταχύτερος εκ των δύο με το 1:46,461, με τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί όντας μισό δευτερόλεπτο πιο αργός. Όταν ακολούθησαν οι οδηγοί της Red Bull Racing, o Πέρεζ έριξε κατά μισό δευτερόλεπτο τα χρονόμετρα στο 1:45,972, όμως ο Φερστάπεν έκανε λάθος στο τελευταίο κομμάτι και έγραψε αργό χρόνο.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Mercedes, με τους οδηγούς της να μην μπορούν να μπουν εντός 10άδας. Ο Ράσελ κατάφερε να γράψει έναν καλύτερο χρόνο, όμως δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτόν του Φερστάπεν που ανέβηκε στην 1η θέση, όντας μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του Πέρεζ. Ο Ολλανδός κινήθηκε ταχύτερα από το FP2 της Παρασκευής, γράφοντας το 1:45,480.

Sainz is up to speed quickly ⏱



In his first flying lap of the session he goes P1 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/pxlQsc6zfK — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Στα τελευταία 15 λεπτά είδαμε και πάλι οδηγούς να βγαίνουν με φρέσκο σετ μαλακής γόμας για νέες προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Σάινθ έγραψε τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση, με τον Νόρις να είναι μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός. Η Mercedes έδειξε δείγματα ταχύτητας, τα οποία δεν ήταν αρκετά όμως για να απειλήσουν τις Red Bull και Ferrari.

Η διαδικασία διεκόπη με 8 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία. Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε λάθος στο σικέιν Φάνια (στροφές 12 και 13) και χτύπησε ελαφρά στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Μονεγάσκος κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα όμως η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της.

RED FLAG



Leclerc into the gravel trap 😮



He bumps the barriers but looks like there's no major damage done #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/LFc6HHvmNQ — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Το FP3 συνεχίστηκε με 4 λεπτά να απομένουν, με τους οδηγούς να βγαίνουν και πάλι στην πίστα. Όπως συνέβη στο FP1 και στο FP2, οι ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα, όμως η ένταση ήταν πολύ μικρή.

Ο Φερστάπεν βελτίωσε τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, όμως αυτός που τον ξεπέρασε δεν ήταν άλλος από τον Πέρεζ, ο οποίος με το 1:45,047 πήρε την 1η θέση. Το χρόνο του βελτίωσε και ο Φερνάντο Αλόνσο, που ολοκλήρωσε εντός της πρώτης 5άδας.

Η μάχη για την pole position είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Βελγίου

Δείτε το video review του Gazzetta για το πρώτο… ημίχρονο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, με τους Πάνο Σεϊτανίδη και Κώστα Παστρίμα να συζητούν για όσα είδαμε στα πρώτα 13 Grand Prix της σεζόν.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com