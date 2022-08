O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σπα.

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing στο FP2 του Grand Prix Βελγίου, με τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή να γράφει μία εντυπωσιακή επίδοση και να παίρνει την 1η θέση και μάλιστα με τεράστια διαφορά. Ο οδηγός της αυστριακής ομάδας σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:45,504 και ήταν οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Στο τέλος της διαδικασίας η υπόλοιπη κατάταξη ήταν πολύ ανακατεμένη, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να βρίσκεται στην 3η θέση, ενώ εντυπωσιακή επίδοση ήταν αυτή του Λανς Στρολ που τον έφερε 4ο. Υποτονική ήταν στο FP2 η ομάδα της Mercedes-AMG, με κανέναν εκ των οδηγών της να είναι εντός της πρώτης 5άδας.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



Out come the drivers for another 60 mins of practice 🙌#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kPf3eyGTo5 — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP2 του GP Βελγίου. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα, με στόχο να καλύψουν τα χαμένα χιλιόμετρα από το FP1. H πίστα ήταν στεγνή σε εκείνο το σημείο και οι ομάδες ήθελαν να το εκμεταλλευτούν αυτό.

Όλοι οι οδηγοί είχαν τη μέση γόμα ελαστικών εκτός από τις δύο Mercedes, τον Φέτελ, τον Μπότας και τον Λατίφι που επέλεξαν τη σκληρή. Αυτός που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος με το 1:46,580 ήταν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τις Ferrari. H πίστα δεν ήταν στην καλύτερη κατάστασή της, με ορισμένες στροφές να έχουν μέχρι και νερό.

Πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά, είδαμε τους οδηγούς με τη μαλακή γόμα ελαστικών να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Φερστάπεν ήταν εντυπωσιακός και ταχύτατος, γράφοντας το 1:45,507. Ο χρόνος του ήταν τόσο δυνατός, που ο Σαρλ Λεκλέρ που είχε τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση, ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός του.

Η κατάταξη είχε πάρει μία παράξενη τροπή, με τον Νόρις να είναι στην 3η θέση και 4ος ήταν ο Στρολ. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση των Mercedes, με τον Χάμιλτον μόλις 6ο, 1,3 δευτερόλεπτα μακριά από τον Φερστάπεν, ενώ ο Πέρεζ δεν είχε κάνει νέα χρονομετρημένη προσπάθεια. Το πρόβλημα του Μεξικανού ήταν με τα υδραυλικά της RB18.

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, οι ομάδες ετοιμάστηκαν για τις προσομοιώσεις αγώνα των οδηγών τους. Ο Πέρεζ ήταν εκείνος που έγραψε γρήγορη προσπάθεια αλλά δεν ήταν ανταγωνιστικός. Παράλληλα οι ψιχάλες άρχισαν να πέφτουν στο Σπα και η έντασή τους αυξήθηκε σημαντικά τα επόμενα λεπτά.

Both Mercedes drivers are struggling to get the hard tyres working



Lewis locks up heading into La Source

George, meanwhile, goes all squiggly exiting the corner#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/YPS3DAvhhR — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Αρκετοί οδηγοί βγήκαν εκτός πίστας στο σικέιν Λε Κομπ, με το πρόγραμμά τους να επηρεάζεται για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο. Μία πολύ τρομακτική στιγμή είχε ο Χάμιλτον στην Eau Rouge, όταν το πίσω μέρος αποκολλήθηκε στιγμιαία, με τον Βρετανό να αντιδρά γρήγορα και να σώζει τον εαυτό του από τα χειρότερα. Επικίνδυνη έξοδο στα χαλίκια είχε και ο Μικ Σουμάχερ, με τον Γερμανό να αποφεύγει τις μπαριέρες στη στροφή 7.

The rain is also causing problems for Mick Schumacher



The Haas driver has now escaped the gravel and headed back to the pits#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/QUNBbmyBPV August 26, 2022

Με τα μονοθέσια να επιστρέφουν στα γκαράζ, η δράση στην πίστα ήταν ελάχιστη. Το FP2 ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο πρόβλημα και πλέον οι ομάδες ετοιμάζονται για τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Βελγίου

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com