Ο νεαρός οδηγός της Scuderia AlphaTauri, Λίαμ Λόσον, θα πάρει μία πρώτη γεύση από μονοθέσιο της F1 στο επερχόμενο GP Βελγίου.

Από το 2022 οι ομάδες της Formula 1 είναι υποχρεωμένες να βάλουν έναν νεαρό οδηγό από την ακαδημία τους σε δύο FP1 κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Με τον τρόπο αυτόν, το σπορ επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία σε ολοένα και περισσότερους ταλαντούχους οδηγούς να δείξουν την αξία τους στα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα του πλανήτη.

Η Scuderia AlphaTauri επισημοποίησε πως στο FP1 του Grand Prix Βελγίου, θα οδηγήσει για λογαριασμό της ο Λίαμ Λόσον. Ο Νεοζηλανδός αγωνίζεται στη Formula 2 θα πάρει τη θέση του Πιέρ Γκασλί. Αυτή είναι η πρώτη φορά φέτος που η ομάδα της Φαέντσα δίνει την AT02 σε αναπληρωματικό οδηγό της. Όπως συμβαίνει για κάθε ομάδα, τη δεύτερη φορά που θα συμβεί αυτό εκτός μονοθεσίου θα βρεθεί ο Γιούκι Τσουνόντα.

