Η αυστριακή ομάδα στοχεύει να βρει ακόμη περισσότερη απόδοση στο δεύτερο μισό του 2022 και να φτάσει στην κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 για το 2022 άλλαξαν πλήρως την εμφάνιση των μονοθεσίων, με τις ομάδες να ξεκινούν το σχεδιασμό τους από το μηδέν. Ωστόσο κάτι το οποίο δεν είχαν υπολογίσει ήταν το βάρος τους, με την πλειοψηφία των μονοθεσίων να είναι πάνω από το όριο που ορίζουν οι κανονισμοί.

Στο επερχόμενο Grand Prix Βελγίου, θα τεθεί σε ισχύ η τεχνική ντιρεκτίβα της FIA αναφορικά με τα εύκαμπτα πατώματα, κάτι που οδηγεί σε νέα αύξηση βάρους των μονοθεσίων. Αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό σε πολλές ομάδες, με τη Red Bull Racing να έχει ήδη σχεδιάσει τρόπο αντιμετώπισης της όλης κατάστασης.

Σύμφωνα με το AMuS, η αυστριακή ομάδα ετοιμάζεται να κατασκευάσει ένα νέο, πιο ελαφρύ σασί για τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, με στόχο να βρει ακόμη περισσότερη απόδοση. Στην εποχή όπου το budget cap περιορίζει ιδιαίτερα τις ομάδες στο πόσα χρήματα μπορούν να ξοδέψουν, η κατασκευή νέου σασί προϋποθέτει τη χρήση αρκετών πόρων, μιας και κάθε ένα που κατασκευάζεται πρέπει να περάσει τα τεστ της FIA.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η Mercedes, μία ομάδα που είναι κατά πολύ πάνω από το όριο βάρους που ορίζουν οι κανονισμοί, απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, όπως μαρτύρησε άνθρωπος της γερμανικής ομάδας, πρέπει να κατασκευαστούν τρία νέα σασί, εφόσον μία ομάδα προχωρήσει σε αυτήν τη λύση.

Σε περίπτωση που η Red Bull Racing βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοση της RB18, τότε μπαίνει στο δεύτερο μισό της σεζόν σε μία ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει 80 βαθμούς περισσότερους από τον Σαρλ Λεκλέρ στη βαθμολογία οδηγών, ενώ στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η διαφορά από τη Scuderia Ferrari είναι 97 βαθμοί.

