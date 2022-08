Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Red Bull Ring.

Η δράση του Grand Prix Αυστρίας συνεχίστηκε στα βουνά του Σπίλμπεργκ, με τον Ζοάν Ζαρκό να είναι ο ταχύτερος αναβάτης για την Pramac Racing στο FP3, δείχνοντας εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας. Ο Γάλλος σημείωσε το 1:28,964 και ήταν πάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. O Τζακ Μίλερ της Ducati ακολούθησε όντας 0,316 δευτ. μακριά από τον ταχύτερο χρόνο, με τις ισορροπίες να αλλάζουν στην τρίτη περίοδο δοκιμών.

Σε σχέση με την Παρασκευή, δύο ακόμη αναβάτες της Ducati βρέθηκαν στην πρώτη 10άδα, με τους Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν να είναι επίσης ταχύτατοι. Θετικό το πλασάρισμα του Μπραντ Μπίντερ στην 8η θέση, ενώ και οι δύο αναβάτες της Suzuki θα είναι αργότερα στο Q2.

