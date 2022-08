O Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, στην πίστα του Red Bull Ring.

Ο καιρός έκανε το χατίρι σε αναβάτες και ομάδες στο FP2, με τον Ζοάν Ζαρκό να παίρνει την 1η θέση για λογαριασμό της Pramac Racing με έναν ταχύτατο γύρο. Παρά τις ψιχάλες που έπεσαν στα τελευταία λεπτά, ο Γάλλος σημείωσε το 1:29,837 σε μία εξαιρετική μάχη με τα χρονόμετρα. Ο Τζακ Μίλερ συνέχισε τη δυνατή του εμφάνιση στο τριήμερο και βρέθηκε στη 2η θέση, ενώ τον ακολούθησε ακόμα μία Ducati, του Χόρχε Μαρτίν.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha ολοκλήρωσε την περίοδο 4ος, με τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ζαρκό να είναι μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Συνολικά τέσσερις ακόμη μοτοσικλέτες της Ducati βρέθηκαν στην πρώτη 10άδα της κατάταξης, την οποία ολοκλήρωσαν οι Μάβερικ Βινιάλες και Μπραντ Μπίντερ. Οι χρόνοι όλων ήρθαν στα τελευταία λεπτά, με τις ομάδες να τοποθετούν στις μοτοσικλέτες τους φρέσκο μαλακό ελαστικό στο πίσω μέρος.

A crazy end to FP2! 😅@JohannZarco1 leads a top 10 covered by less than 3 tenths and the top 19 are covered by 8 tenths! 🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/RO0Q4RupEb