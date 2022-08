Η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της F1 γιορτάζει τα 40 της χρόνια «πατώντας γκάζι» στη Μύκονο.

Μπορεί το αρχικό πλάνο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα στη Μύκονο να μην ευδοκίμησε, όμως η Nazionale Piloti, η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων του μαγικού κόσμου της Formula 1 επιβεβαίωσε τους δεσμούς της με την Ελλάδα.

Έτσι, παρότι οι ταλαντούχοι οδηγοί δεν θα «πατήσουν γκάζι» μεταφορικά στο χορτάρι, θα το κάνουν κυριολεκτικά, σε έναν «φιλικό» αγώνα karting που θα διεξαχθεί στη Μύκονο, ως highlight μίας ημέρας εκδηλώσεων για την οδική ασφάλεια!





Ήδη πολλά αστέρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκονται στο νησί του Αγιαίου, με το ραντεβού του Σαββάτου 6 Αυγούστου να έρχεται σε μία χρονική στιγμή διόλου τυχαία. Η Nazionale Piloti συμπληρώνει 40 χρόνια δράσης και σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες έχει δώσει 239 ποδοσφαιρικούς αγώνες, με τα έσοδα τους τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, να αξιοποιούνται σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Όμως δεν είναι μόνο το θέαμα με τη στρογγυλή θεά – η ομάδα των πιλότων περνά με κάθε τρόπο μηνύματα για την οδική ασφάλεια, επιδιώκοντας μέσω της δημοφιλίας των μελών της, να ευαισθητοποιήσει όσο γίνεται μεγαλύτερο κοινό. Το ίδιο θα συμβεί τώρα στη Μύκονο με τον αγώνα karting και την προώθηση μηνυμάτων που σώζουν ζωές, όπως τα παρακάτω:

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους





Όμως ποιοι οδηγοί θα λάβουν μέρος; Η λίστα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα:

- Ο Πιερ Γκασλί που αγωνίζεται στο φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 με τη Scuderia AlphaTauri

- Ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι, δοκιμαστής της Ferrari και οδηγός της Dragon/Penske Autosport στη Formula E

- Ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Τόνιο Λιούτσι, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- Ο Μαξ Μπιάτζι με σπουδαία καριέρα στους 2 τροχούς και δύο παγκόσμιους τίτλους στα Superbikes

- O Λούκα Φιλίπι, πρώην οδηγός Indycar, Formula E, GP2

- ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις/αφίξεις.

Όλα αυτά, πάντα υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Nazionale Piloti, Μάριο Ντι Νατάλε, καθώς και του Προέδρου της All Star Team for the Children, Μάουρο Σέρα. Πάντα, με οργανωτή κάθε τέτοιας δράσης στα μέρη μας, τον εκπρόσωπο της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Μαστοράκη.





Ο Κώστας Μαστοράκης με τον Τόνιο Λιούτσι



Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η εκδήλωση θα αποτελέσει εφαλτήριο μίας σημαντικής προσπάθειας που ακούει στο όνομα safedrive.org και στοχεύει να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις θα δώσoυν η βουλευτής Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογυιού, ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κούκας κ.α. ενώ οι δράσεις θα έχουν την αμέριστη συνδρομή των τοπικών αρχών.

Το Chora Mykonos Barefoot Luxury Living Experience θα αποτελέσει τον χώρο συνάντησης και διαπιστεύσεων, προτού η δράση μεταφερθεί στην πίστα Kartland. Θα ακολουθήσει δείπνο στο SantAnna, προτού ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα ξεδιπλώσει το ταλέντο του και σε έναν άλλο ρόλο, ως Guest DJ Set.