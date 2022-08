Η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε τον Ταϊλανδό οδηγό μέσα στο χάος που έχει δημιουργηθεί με τον Πιάστρι.

Μια που άρχισαν οι ανακοινώσεις για τα νέα συμβόλαια των οδηγών της Formula 1, είτε ισχύουν όπως του Αλόνσο είτε είναι στον αέρα όπως του Πιάστρι, η Williams ανακοίνωσε ότι ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Άλεξ Άλμπον για τα επόμενα χρόνια. Ο Άλμπον έχει κάνει μια σχετικά καλή σεζόν φέτος και η επέκταση του συμβολαίου του μοιάζει να είναι μια λογική κίνηση για τη βρετανική ομάδα, που με αυτόν τον τρόπο διατηρεί ζωντανές και τις καλές σχέσεις με τη Red Bull, στην οποία ανήκει ο Άλμπον.

Προτού ξεσπάσει η καταιγίδα που προκλήθηκε από τη μεταγραφή του Αλόνσο στην Aston Martin και το απίστευτο μπλέξιμο με το συμβόλαιο του Όσκαρ Πιάστρι, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η Williams ήταν ο προορισμός που είχε επιλέξει η Alpine για τον νεαρό Αυστραλό, εφόσον ο Αλόνσο θα έμενε στην ομάδα. Όλα αυτά ανατράπηκαν, αλλά στον κυκεώνα που έχει δημιουργηθεί, ένα μόνο μοιάζει σίγουρο: ότι ο Πιάστρι δεν πρόκειται να πάει στη Williams αφού του χρόνου θα τρέχει είτε με την Alpine είτε με τη McLaren. Από την άλλη, η Williams θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Άλμπον θα παραμείνει στις τάξεις της και δεν θα δελεαστεί από πιθανή πρόταση της Alpine να αντικαταστήσει τον Αλόνσο.

Έτσι, οι άνθρωποι της Williams δεν είχαν λόγο να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Άλμπον, που θα είναι πολυετής. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ποιος θα είναι ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, θέση που τα τρία τελευταία χρόνια κατέχει ο Νίκολας Λατίφι.

Ο Άλμπον μάλιστα στην ανάρτηση που έκανε στα social media «σατίρισε» τη χθεσινή ανακοίνωση άρνησης του Πιάστρι, γράφοντας: «Με τη συναίνεσή μου, Η Williams Racing έβγαλε ανακοίνωση σήμερα ότι θα οδηγώ για λογαριασμό της του χρόνου. Αυτό είναι ορθό και έχω υπογράψει συμβόλαιο με τη Williams για το 2023. Θα οδηγώ για τη Williams του χρόνου».

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



