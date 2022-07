Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari υποστήριξε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία δεν προήλθε από λάθη στη στρατηγική, αλλά από την μη αναμενόμενη απόδοση του μονοθεσίου και των ελαστικών.

Για έναν ακόμα αγώνα στη φετινή σεζόν της Formula 1, η Scuderia Ferrari βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι δυνατότητες του μονοθεσίου και των οδηγών της δεν μεταφράστηκαν σε ανάλογο αποτέλεσμα. Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ εκκίνησαν από τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα και τερμάτισαν στην 4η και την 6η. Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε από 10ος στο grid και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 2ος από 7ος στην εκκίνηση!

Μιλώντας στην F1 TV, ο Ματία Μπινότο υπερασπίστηκε τη στρατηγική της ιταλικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της σκληρής γόμας ελαστικών στον Λεκλέρ ήρθε ως αποτέλεσμα της μη αναμενόμενης κακής απόδοσης του μονοθεσίου. «Είμαστε απογοητευμένοι γιατί περιμέναμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πιο πολύ όμως είμαστε απογοητευμένοι γιατί το μονοθέσιο δεν απέδιδε όπως ελπίζαμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε τη στρατηγική μας, όμως ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι το μονοθέσιο και τα ελαστικά δεν είχαν καλή απόδοση».

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari δικαιολόγησε το pit stop για ελαστικά σκληρής γόμας στο μονοθέσιο του Μονεγάσκου: «Επιλέξαμε ελαστικά σκληρής γόμας γιατί με 30 γύρους να απομένουν προσπαθούσαμε να υπερασπιστούμε τη θέση από τον Μαξ. Γνωρίζαμε ότι τα ελαστική σκληρής γόμας θα θέλαμε 1-2 γύρους να τα φέρουμε στη σωστή θερμοκρασία. Δεν θα είχαν απόδοση ίδια με αυτά μέσης γόμας για 10-11 γύρους, όμως το stint ήταν μεγάλο και υπήρχε χρόνος να αποδώσουν. Τελικά όμως αυτό δεν απέδωσε και η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στο γιατί το μονοθέσιο δεν λειτουργούσε όπως ελπίζαμε».

Προς… υπεράσπισή του, ο Μπινότο ανέφερε το αποτέλεσμα του Σάινθ: «Αν κοιτάξουμε τον αγώνα του Κάρλος, είχε παρόμοια στρατηγική με αυτή του Χάμιλτον που πήρε τη 2η θέση και όμως ο ίδιος τερμάτισε πιο πίσω. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη ταχύτητα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε για να κατανοήσουμε τους λόγους. Αν κοιτάξουμε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα, είναι η πρώτη φορά που τα ελαστικά δεν απέδωσαν».

