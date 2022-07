Ο Κάρλος Σάινθ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη του Grand Prix Ουγγαρίας, καθώς νιώθει αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο της Scuderia Ferrari.

Τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ ο Κάρλος Σάινθ θα πανηγύριζε τη δεύτερη pole position της καριέρας του στη Formula 1 (μετά από αυτήν στο φετινό Grand Prix Μ. Βρετανίας), ήρθε από το… πουθενά ο Τζορτζ Ράσελ να την αρπάξει μέσα από τα χέρια του οδηγού της Scuderia Ferrari.

Ο 27χρονος Ισπανός δε χάνει πάντως την αισιοδοξία του για την εξέλιξη του κυριακάτικου αγώνα στην Ουγγαρία (εκκίνηση στις 4 μμ ώρα Ελλάδας). Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών υποστήριξε ότι η ιταλική ομάδα και ο ίδιος στο τιμόνι της F1-75 έχουν το ρυθμό για να πάρουν τη νίκη.

«Έχουμε τον ρυθμό για να κερδίσουμε τον αγώνα. Προφανώς η εκκίνηση και η διαχείριση των ελαστικών θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως πάντα», ανέφερε ο Σάινθ. Έδειξε πάντως να ανησυχεί από τα σημάδια βελτίωσης που εμφανίζει η Mercedes-AMG, η οποία προστίθεται πλέον ως τρίτος διεκδικητής της νίκης, δίπλα στις Ferrari και Red Bull Racing. «Ο ρυθμός της Mercedes σε αγώνα είναι άγνωστος, οπότε πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάχη την Κυριακή. Θα είναι ένας συναρπαστικός αγώνας. Συγχαρητήρια στον Τζορτζ (σ.σ. Ράσελ), γιατί έκανε ένα πολύ καλό γύρο».

Ο Σάινθ είναι τέταρτος στη βαθμολογία, με μόλις ένα βαθμό περισσότερο από τον πέμπτο Ράσελ. Δείχνει πάντως να πιστεύει και πάλι στις δυνατότητές του, μετά τα άσχημα αποτελέσματα στο πρώτο μισό της σεζόν. «Σε κάθε αγώνα αλλά και σε κάθε περίοδο κατατακτηρίων, νιώθω όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιό μου. Τώρα ένιωσα ότι είχα τον ρυθμό για να πάρω την pole position. Όμως μας ξέφυγε μέσα από τα χέρια μας στο τελευταίο κομμάτι του τελευταίου γύρου», ανέφερε ο οδηγός της Ferrari.



