Παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, η Scuderia Ferrari θέτει υψηλούς στόχους στο Χανγκάρορινγκ.

Ο Ιούλιος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη Scuderia Ferrari, παίρνοντας δύο νίκες σε Μ. Βρετανία και Αυστρία. Ωστόσο στη Γαλλία είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να εγκαταλείπει μετά από οδηγικό του λάθος. Αυτός ήταν ακόμη ένας αγώνας όπου τα πράγματα δεν πήγαν κατ’ ευχήν για το ιταλικό εργοστάσιο, καθώς στο Σίλβερστον η κακή στρατηγική στέρησε ένα διπλό βάθρο, ενώ στο Σπίλμπεργκ η αναξιοπιστία δεν τους επέτρεψε να κάνουν το 1-2.

Παρά τα προβλήματα, στο στρατόπεδο της Scuderia προσπαθούν να παραμείνουν αισιόδοξοι. Ο επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο, θέλει να κρατήσει ψηλά το ηθικό των οδηγών και μηχανικών του, δηλώνοντας πως στοχεύει στο 1-2 στο Grand Prix Ουγγαρίας.

«Πάντα υπάρχει σε μία ομάδα κάτι που χρειάζεται να βελτιωθεί και να το κατανοήσουμε, αυτή είναι η προσέγγισή μας. Βήμα-βήμα βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Στη Γαλλία αποδείξαμε και πάλι πως έχουμε ένα ανταγωνιστικό και γρήγορο μονοθέσιο. Πρέπει στην Ουγγαρία να αλλάξουμε σελίδα και να κάνουμε το 1-2. Εστιάζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί. Το μονοθέσιό μας είναι φοβερό, "ευγενικό" με τη διαχείριση των ελαστικών και οι οδηγοί επίσης κάνουν καλή δουλειά», ανέφερε ο Ιταλός στο f1.com.

Η κατάσταση βέβαια στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών μόνο ευχάριστη δεν είναι για τη Ferrari. Ο Λεκλέρ υπολείπεται 63 βαθμούς του Μαξ Φερστάπεν, ενώ η ιταλική ομάδα είναι 82 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing.

Από τη μεριά του όμως ο Μπινότο δηλώνει πως δεν κοιτά το βαθμολογικό πίνακα: «Αν με ρωτάγατε πριν τον αγώνα της Γαλλίας ποια είναι η διαφορά από τη Red Bull ή τον Μαξ, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω γιατί δεν την κοιτάω. Αυτό που κοιτάμε είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στο Πολ Ρικάρ».

Η πίστα του Χανγκάρορινγκ στην Ουγγαρία βολεύει στη θεωρία το μονοθέσιο της Ferrari, μιας και σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα η F1-75 είναι πιο δυνατή σε στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας από την RB18.

