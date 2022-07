Δίχως ανάσα συνεχίζεται το πρωτάθλημα της F1, με τον αγώνα στο Χανγκάρορινγκ να αναμένεται με αγωνία.

Με άρωμα διακοπών συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στη Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ετοιμάζεται για το Grand Prix Ουγγαρίας. Ο δέκατος τρίτος αγώνας του 2022 θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Χανγκάρορινγκ στις 29-31 Ιουλίου, μία διαδρομή με το προσωνύμιο «Μονακό χωρίς μπαριέρες».

H πίστα έκανε το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 1986 και στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4.381 μέτρα. Την Κυριακή θα δούμε στο Grand Prix 70 γύρους συνολικά, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2020 με το 1:16,627. Οι μικρές ευθείες, οι πολλές διαδοχικές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας είναι μία διαφορετική πρόκληση για οδηγούς και ομάδες, με την αεροδυναμική των μονοθεσίων να παίζει μεγάλο ρόλο.

