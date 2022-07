Η κόντρα μεταξύ των ομάδων της F1 και της FIA σχετικά με τους κανονισμούς στα δάπεδα των μονοθεσίων ανεβάζει την ένταση.

Πριν από λίγες ημέρες η FIA ανακοίνωσε πως θέλει να κάνει μία σειρά από αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 ώστε να εξαλείψει μια και καλή το φαινόμενο του porpoising. Η αρχή θα γίνει με την εφαρμογή της τεχνικής ντιρεκτίβας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο περνάνε από τεχνικό έλεγχο τα δάπεδα των μονοθεσίων στο Grand Prix Βελγίου, στα τέλη Αυγούστου.

Όπως όμως προκύπτει, οι αλλαγές δεν είναι μόνο για την καταπολέμηση των αναπηδήσεων, αλλά για να αποτρέψει η παγκόσμια ομοσπονδία τις ομάδες να χρησιμοποιούν έξυπνα τρικ με το πάτωμα των μονοθεσίων. Μάλιστα, η Mercedes-AMG μέσω του επικεφαλής της, Τότο Βολφ, υποστηρίζει πως κάποιες ομάδες παραβαίνουν τους κανονισμούς. Οι αλλαγές που θέλει να φέρει η FIA δεν έχουν την υποστήριξη των περισσότερων ομάδων, που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν... πόλεμο.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Γαλλίας, ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, δήλωσε πως η ομάδα του είναι ενάντια στις αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει η FIA και εξήγησε το γιατί.

«Είμαστε στις έξι ομάδες που δεν θέλουν αλλαγές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την υπάρχουσα κατάσταση. Είτε θα κρατήσουμε τους κανονισμούς ως έχουν είτε θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός ώστε να μην χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2023. Ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς την εξέλιξη του 2023 και αν αλλάξουμε τώρα τους κανονισμούς, πιστεύουμε πως είναι ήδη πολύ αργά», ανέφερε ο Στάινερ στο Sky Sports.

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ανέφερε στο Sky Sports πως πολιτικά παιχνίδια βρίσκονται πίσω από τις αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει η FIA: «Δεν είναι πρόβλημα η ντιρεκτίβα της FIA. Το πρόβλημα είναι το τι θέλουν να αλλάξουν για την επόμενη χρονιά, διότι η ντιρεκτίβα δεν αφορά εμάς. Νομίζω πως υπάρχουν πολλές πολιτικές πιέσεις για να αλλάξουν οι κανονισμοί σημαντικά για την επόμενη χρονιά, ώστε μία ομάδα να αγωνίζεται με το μονοθέσιό της πιο κοντά στο έδαφος και να ευνοηθεί από το σχεδιασμό του. Ξέρετε πως είναι πολύ αργά μέσα στη σεζόν για να αλλάζεις τους κανονισμούς».

Εκτός από τις Haas και Red Bull Racing, ενάντια στις αλλαγές των κανονισμών είναι οι Scuderia Ferrari, Scuderia AlphaTauri, Alfa Romeo και Williams, ενώ υπέρ είναι οι Mercedes-AMG, Aston Martin, Alpine και McLaren. Το μόνο σίγουρο είναι πως το όλο ζήτημα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.

