Ο Μαξ Φερστάπεν αναγνωρίζει πως στο Χανγκάρορινγκ η Red Bull Racing θα δυσκολευτεί, ενώ χρίζει φαβορί για τη νίκη τη Scuderia Ferrari.

Με 7 νίκες στους πρώτους 12 αγώνες του 2022, ο Μαξ Φερστάπεν έχει μία μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, της τάξεως των 63 βαθμών. Ωστόσο ο Ολλανδός δεν επαναπαύεται και σε κάθε αγώνα προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό και δεν κοιτάει την εικόνα της βαθμολογίας.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ουγγαρίας στην πίστα του Χανγκάρορινγκ. Η φύση της πίστας με τις μικρές ευθείες και τις διαδοχικές στροφές μέσης και χαμηλής ταχύτητας βολεύουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά της F1-75 από αυτά της RB18. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Φερστάπεν, ο οποίος περιμένει το κόκκινο μονοθέσιο να έχει πλεονέκτημα στο Χανγκάρορινγκ.

«Έχω μία μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα αλλά πολλά μπορούν να συμβούν. Απλά θέλω να παραμείνω συγκεντρωμένος. Θέλουμε περισσότερα καλά αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε ταχύτητα στον ένα γύρο. Ο επόμενος αγώνας θα μας δυσκολέψει πολύ, περιμένω τη Ferrari να είναι πολύ-πολύ γρήγορη. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε βαθμούς σε κάθε αγώνα ακόμα κι όταν δεν είμαστε σε καλή ημέρα», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το Grand Prix Γαλλίας.

Κανένας δεν γνωρίζει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα στο Πολ Ρικάρ αν δεν είχε εγκαταλείψει ο Λεκλέρ, ωστόσο το σίγουρο είναι πως θα είχαμε μία μεγάλη μάχη με τον Φερστάπεν. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τους Ιταλούς και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με τη Scuderia να υπολείπεται 82 βαθμούς έναντι της Red Bull Racing, με την κριτική να είναι έντονη προς το πρόσωπό της.

