Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ, «έσταξε μέλι» για μία ακόμα φορά αναφερόμενος στη Scuderia Ferrari και τον αγώνα της Γαλλίας.

Το Grand Prix Γαλλίας εξελίχθηκε με το χειρότερο τρόπο για τη Scuderia Ferrari. Από την pole position το Σάββατο χάρη στον Σαρλ Λεκλέρ, στην μόλις 5η θέση του Κάρλος Σάινθ στο Grand Prix. Ο αγώνας στο Πολ Ρικάρ ήταν ακόμη μία απογοήτευση για την ιταλική ομάδα, μιας και ο Μονεγάσκος «πέταξε στα σκουπίδια» μία πιθανή νίκη.

Η κριτική στο πρόσωπο του Μονεγάσκου αλλά και της Ferrari είναι έντονη και αυξάνεται συνεχώς λόγω των συνεχόμενων αποτυχιών. Ένας πρώην οδηγός που «ζει» για να επικρίνει τη Scuderia είναι ο Ραλφ Σουμάχερ, ο οποίος ανέφερε πως το ιταλικό εργοστάσιο δουλεύει για τη… Red Bull.

«Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Red Bull φέτος είναι η Ferrari», δήλωσε στο Sky Germany μετά το τέλος του αγώνα στο Πολ Ρικάρ.

Μετά την επαφή του στον τοίχο, ο Λεκλέρ ανέφερε τη λέξη «γκάζι» και ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε μία θεωρία συνομωσίας για την πραγματική αιτία εγκατάλειψής του.

Ο αναπληρωματικός οδηγός της Aston Martin, Νίκο Χούλκενμπεργκ μίλησε στο Servus TV για τις υποψίες του πως κάτι κρύβεται πίσω από την έξοδο του Μονεγάσκου: «Ήταν λίγο παράξενο. Μάλλον θέλει να προστατέψει τη Ferrari».

Από τη μεριά του, ο πρωταθλητής του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ, δήλωσε στο Sky Sports πως δεν έπρεπε ο Λεκλέρ να πάρει άμεσα την ευθύνη: «Ήταν πολύ ασυνήθιστος ο τρόπος με τον οποίο βγήκε εκτός, με τον τρόπο που έγινε γιατί δεν πίεζε καν στο όριο εκεί, προφύλασσε τα ελαστικάτ του. Νομίζω πως βιάστηκε να πάρει την ευθύνη για το τι συνέβη. Πρέπει να ελέγξουν το τι έγινε γιατί δεν πιστεύω πως ήταν οδηγικό λάθος».

