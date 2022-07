Παράδειγμα προς αποφυγή θεωρεί τον Σαρλ Λεκλέρ ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Ζακ Βιλνέβ.

Το τεράστιο λάθος του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Γαλλίας τον έχει φέρει σε δυσχερή θέση αναφορικά με τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η εγκατάλειψή του στο Πολ Ρικάρ έδωσε την ευκαιρία στον Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει με άνεση τον αγώνα και να εκτοξεύσει τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα στους 63 βαθμούς.

Έπειτα από ακόμη ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα, ο ίδιος ο Μονεγάσκος ανέφερε πως δεν αξίζει το πρωτάθλημα μετά από το λάθος αυτό. Μάλιστα αρκετή κριτική έχει ασκηθεί στο πρόσωπό του, καθώς ήταν σε μία πολύ καλή θέση για να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Ιδιαίτερα επικριτικός με την εμφάνιση του Λεκλέρ στη Γαλλία ήταν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Ζακ Βιλνέβ, ο οποίος στο προσωπικό του blog ανέφερε: «Ο αγώνας ήταν καλός αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Με τις υψηλές θερμοκρασίες είχαμε όλα τα συστατικά για μια μεγάλη μάχη. Οι Λεκλέρ και Φερστάπεν είχαν τον ίδιο ρυθμό αλλά μόνο ο Λεκλέρ έκανε ένα λάθος που δεν έπρεπε. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν αξίζει το πρωτάθλημα με τον τρόπο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ, στην Αυστρία άντεξε τέλεια στην πίεση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τον Φερστάπεν, δεν του συμβαίνουν αυτά. Όταν χάνει από τον Λεκλέρ, συνήθως είναι 2ος και με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να μειωθεί η διαφορά εύκολα. Έχουμε λοιπόν ένα πρωτάθλημα με δύο παραπλήσια σε δυναμική μονοθέσια, μόνο που το πρώτο έχει μία τεράστια διαφορά. Ο Λεκλέρ είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώς δεν θα κερδίσεις το πρωτάθλημα».

Επιπλέον αναφέρθηκε και στη Scuderia Ferrari, καθώς πιστεύει πως κακοδιαχειρίστηκε τον αγώνα του Κάρλος Σάινθ: «Ο Σάινθ ήταν άτυχος. Πρώτα το pit-stop του πήγε πολύ λάθος. Έκανε μία φοβερή κίνηση στον Πέρεζ και έμοιαζε να έχει την ταχύτητα να απομακρυνθεί. Μετά βιάστηκαν στη Ferrari και του στέρησαν βαθμούς. Μάλλον δεν εμπιστεύεται την ομάδα του, αλλά να θυμόμαστε πως δεν ακούμε ολόκληρη την ενδοεπικοινωνία. Επιπλέον η ομάδα έχει τα δεδομένα για τα ελαστικά και την κατάστασή τους. Αλλά αν θες να τον βάλεις στα pit το κάνεις γρήγορα και του δίνεις τη δυνατότητα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος».

Με 10 αγώνες να απομένουν για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, η Ferrari έχει ένα βουνό να σκαρφαλώσει. Στη μάχη των οδηγών ο Λεκλέρ είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ η ιταλική ομάδα υπολείπεται 82 βαθμούς στους κατασκευαστές.

