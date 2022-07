Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 πανηγύρισε στην πίστα του Πολ Ρικάρ την έβδομη φετινή νίκη του.

Ενδεχομένως καθοριστικό στην πορεία του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μπορεί να αποδειχθεί το Grand Prix της Γαλλίας, αφού ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε μία πολύ σημαντική νίκη, την ώρα που ο Σαρλ Λεκλέρ έμενε εκτός μάχης!

Ο Μονεγάσκος κατέληξε στον τοίχο της στροφής 11, ενώ μάλιστα είχε τα ηνία του αγώνα. Πράγμα που άνοιξε το δρόμο για την άνετη νίκη του πρωτοπόρου της βαθμολογίας. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Mercedes των Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ!

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!!



A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Ας δούμε όμως αναλυτικά πως κύλησε ο αγώνας στο Λε Καστελέ.

To grid

Για όγδοη φορά φέτος είχαμε στην pole position μία Ferrari F1-75, για έβδομη φορά με τον Σαρλ Λεκλέρ πίσω από το τιμόνι. Κι όπως συνήθως συμβαίνει, ο Μονεγάσκος μοιραζόταν την πρώτη σειρά του grid με τη Red Bull RB18 του Μαξ Φερστάπεν. Πίσω από τους δύο μεγάλους διεκδικητές του τίτλου εκκινούσε ο τρίτος της βαθμολογίας Σέρχιο Πέρεζ, με τον έτερο «ταύρο» να έχει πλάι του τη Mercedes του Λούις Χάμιλτον.





Στην 3η σειρά του grid ήταν δύο μεγάλα ταλέντα της Μεγάλης Βρετανίας – ο Λάντο Νόρις με τη McLaren και ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes. Πίσω τους παρατάχθηκαν η Alpine του Φερνάντο Αλόνσο η Scuderia AlphaTauri του Γιούκι Τσουνόντα. Όσο για τον Κάρλος Σάινθ, είχε βρεθεί στην τελευταία σειρά του grid, λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος.

Η εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, έλλειψαν τα απρόοπτα. Ο Λεκλέρ αντέδρασε σωστά και έστριψε πρώτος 400 μετά, ο Φερστάπεν τον ακολουθούσε αλλά ο Χάμιλτον έκανε πολύ καλή εκκίνηση και πέρασε τον Πέρεζ, ανεβαίνοντας τρίτος.

LAP 1/53



Tsunoda makes contact with Ocon and is sent into a spin



The AlphaTauri driver is still going but is down in P20 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/IoIdh66Th8 July 24, 2022

Καλή εκκίνηση έκανε και ο Αλόνσο, που πήρε δύο θέσεις, την ώρα που Ράσελ περνούσε μπροστά από τον Νόρις που ήταν ο χαμένος του πρώτου γύρου.

Ασφυκτική πίεση

Εξ αρχής ήταν σαφές πως η RB18 είχε πολύ καλό ρυθμό με τη μέση γόμα (την οποία είχαν επιλέξει όλοι στην πρώτη δεκάδα) και ο Φερστάπεν πίεζε τον Λεκλέρ. Ειδικά με το DRS που ενεργοποιείται μετά από τρεις γύρους, ο Ολλανδός είχε γεμίσει τους καθρέφτες της Ferrari. Όμως δεν βρέθηκε σε σημείο να επιδιώξει προσπέρασμα.

Έτσι, μετά τους πρώτους 10-11 γύρους, ο πρωταθλητής σήκωσε λίγο το πόδι από το γκάζι, δεν υπήρχε νόημα στο να πιέζει τα ελαστικά του τόσο πολύ και τόσο νωρίς. Περίμενε τα παιχνίδια στρατηγικής και με το pit stop του στον γύρο 16 για να βάλει τη σκληρή γόμα, έριξε το μπαλάκι στην πλευρά του αντιπάλου του.

Στον τοίχο ο Λεκλέρ

Η Ferrari δεν «τσίμπησε» και ο Μονεγάσκος συνέχιζε δίχως αλλαγή ελαστικών. Όμως δε θα μάθουμε ποτέ πότε σκόπευε να επισκεφτεί το pit lane αφού στον γύρο 18 έχασε τον έλεγχο στη στροφή 11 και κατέληξε στον τοίχο από προστατευτικά ελαστικά της στροφής 11.

Ήταν η τρίτη φορά μετά την Ισπανία και το Αζερμπαϊτζάν που ο Λεκλέρ βγήκε εκτός αγώνα ενώ είχε τα ηνία. Ο 24χρoνος ήταν αρκετά εκδηλωτικός μετά την έξοδό του – ήξερε πόσο σημαντική ήταν στην προσπάθειά του να καθίσει φέτος στο θρόνο.

LAP 18/53



CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!



The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

«Ήταν δικό μου λάθος. Μετά την Ίμολα που έχασα 7 βαθμούς, έχασα άλλους 25 εδώ. Αν χάσω τον τίτλο με διαφορά έως 32 πόντους, θα ξέρω που τον έχασα», είπε ο Λεκλέρ.

Διαχείριση από Φερστάπεν

Από εκεί και πέρα, το γαλλικό Grand Prix εξελίχθηκε σε βόλτα στο πάρκο για τον Φερστάπεν. Άνοιξε εύκολα και γρήγορα διαφορά από τη Mercedes του Χάμιλτον, διαχειρίστηκε τα ελαστικά σκληρής γόμας και είδε πρώτος την καρό σημαία με προβάδισμα 10 δευτερολέπτων!

Αυτή ήταν η 27η νίκη στην καριέρα του οδηγού της Red Bull Racing και έβδομη μέσα στο 2022. Ίσως και η σημαντικότερη αφού ανακόπτει την αντεπίθεση του Λεκλέρ και του επιτρέπει να ανοίξει τη μεταξύ τους διαφορά στους 63 βαθμούς!

Η αναρρίχηση του Σάινθ

Ο Ισπανός προσπάθησε να αναρριχηθεί στην κατάταξη έχοντας εκκινήσει δέκατος-ένατος και χρειάστηκε μόλις 13 γύρους για να μπει στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

LAP 13/53



Carlos Sainz is into the points! 💪



Sainz's 'Through The Field' challenge is going strong thus far! 🤩



P19 ➡️ P10 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/ycFxOU5fYW July 24, 2022

Σταδιακά άρχισε να πιέζει και στο midfield αλλά και να κερδίζει θέσεις. Τον βοήθησε και το αυτοκίνητο ασφαλείας από το ατύχημα του ομόσταβλού του, με αποτέλεσμα να μπει για τα καλά στο παιχνίδι διεκδίκησης μίας θέσης στο βάθρο.

Όμως λογάριαζε χωρίς τον «ξενοδόχο» - στη συγκεκριμένη περίπτωση την ομάδα του.

Σύγχυση στη Ferrari

Η Scuderia έχασε ένα βάθρο σήμερα και ακολουθεί το γιατί. Αρχικά, ο Σάινθ πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί στο pit stop τον έβγαλαν στο pit lane σε επικίνδυνη χρονικά στιγμή κι από τύχη δεν υπήρχε ατύχημα.

Έπειτα, ήταν αναποφάσιστοι σχετικά με το αν πρέπει να κάνει δεύτερο pit stop, του έδωσαν εντολή να συνεχίσει παρά τα θέλω του κι όταν το έκανε και προσπέρασε τον Πέρεζ, άλλαξαν γνώμη! Ο Ισπανός είχε περάσει τρίτος και είχε το ρυθμό να ανοίξει διαφορά άνω των 5 δευτερολέπτων.

LAP 42/53



Sainz comes into the pits to serve his penalty



He's back out in P9 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/vV1ut18kyd — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Προσθέστε και τα λάθη στην επικοινωνία, όπου του ανακοίνωσαν λάθος ποινή και θα καταλάβετε πως ήταν ένα κακό απόγευμα για το pit wall της Ferrari.

Διπλό βάθρο για τη Mercedes

Μετά από εντυπωσιακή μάχη με τον Πέρεζ, που διακόπηκε από το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας λόγω της εγκατάλειψης της Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου, ο Ράσελ κατάφερε να περάσει τον Μεξικανό. Με το που είδε πράσινη σημαία, ο ταλαντούχος Βρετανός επιτέθηκε και πήρε την τρίτη θέση.

LAP 42/53



RUSSELL AND PEREZ MAKE CONTACT! 😳



The two drivers continue with Perez in P3 and Russell in P4 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/cnIJWXUyuo — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Με τον Χάμιλτον δεύτερο, η Mercedes είχε για πρώτη φορά φέτος διπλή παρουσία στο βάθρο ενός αγώνα! Και για πολλοστή διαφορά, πήρε τα μέγιστα βαθμολογικά, ενισχύοντας τη θέση της παρότι υστερεί σε απόδοση έναντι των Ferrari και Red Bull.

Το φινάλε

Ο Φερστάπεν πανηγύρισε και φέτος λοιπόν στη Γαλλία, η Mercedes έκανε το 2-3 και πίσω τους, ο Πέρες έμεινε τέταρτος και ο Σάινθ πέμπτος και με πολλά ερωτήματα να απευθύνει στην ομάδα του.

Πίσω τους, οι Alpine κέρδισαν τις μάχες με τις McLaren. Ο Αλόνσο τερμάτισε μπροστά από τον Νόρις και ο Όκον μπροστά από τον Νόρις, επιτρέποντας στη γαλλική ομάδα να περάσει μόνη στην τέταρτη θέση των κατασκευαστών.

Τον τελευταίο βαθμό τον πήρε ο Λανς Στρολ, μετά από «εμφύλιο» με τον έτερο οδηγό της Aston Martin, Σεμπάστιαν Φέτελ.

Η κατάταξη

Η συνέχεια

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται δίχως ανάσα – έχουμε αγώνα και την επόμενη Κυριακή! Το σκηνικό μεταφέρεται στην Ουγγαρία και την πίστα του Χανγκαρόρινγκ, που στις 31 Ιουλίου φιλοξενεί τον δέκατο-τρίτο γύρο της σεζόν.