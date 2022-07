Πεπεισμένος πως η δυναμική της Mercedes-AMG θα φτάσει αυτή των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari είναι ο Κρίστιαν Χόρνερ.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix Γαλλίας, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της RB18. Αυτή τη φορά όμως μαζί του στο βάθρο δεν είχε τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ ή έναν εκ των Σαρλ Λεκλέρ/Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, αλλά τους οδηγούς της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε εξαιρετική εκκίνηση και προσπέρασε τον Πέρεζ, διατηρώντας στο υπόλοιπο του αγώνα τη θέση του, δίχως πρόβλημα. Στα τελικά στάδια του αγώνα, πέρασε και ο Ράσελ τον Μεξικανό και έτσι ήταν αυτός που συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών.

Η Mercedes έχει καταφέρει στους τελευταίους αγώνες να είναι πιο ανταγωνιστική απ’ ότι στην αρχή της σεζόν και αυτό προκαλεί ανησυχία στις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, που μέχρι τώρα στη σεζόν του 2022 έχουν κυριαρχήσει. Μάλιστα ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, μίλησε για την απειλή των Γερμανών.

«Σίγουρα πριν τη Γαλλία έλεγαν πως είχαν κάποιες δυνατότητες. Δεν φάνηκαν το Σάββατο αλλά στον αγώνα ήταν πιο δυνατοί και μπορούμε να δούμε πως μας πλησιάζουν», είπε ο Βρετανός.

Ο Χόρνερ γνωρίζει πως η γερμανική ομάδα πρέπει να κάνει άλματα στην εξέλιξη της W13 και δεν έχασε την ευκαιρία να «πετάξει» το καυστικό του σχόλιο: «Ακούω πως ο Τότο Βολφ δήλωσε πως θα δουλεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος για να βελτιώσουν το μονοθέσιό τους. Αυτό φυσικά και είναι παράνομο. Αλλά βλέπουμε πως μας πλησιάζουν όλο και πιο πολύ».

Έπειτα από 12 αγώνες, η Red Bull Racing βρίσκεται 122 βαθμούς μπροστά από τη Mercedes στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Ράσελ είναι ο οδηγός των Γερμανών που βρίσκεται πιο κοντά στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Φερστάπεν, όμως η διαφορά τους είναι 90 πόντοι.

