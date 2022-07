O Ισπανός οδηγός της F1 έχει αδυναμία στις σαγηνευτικές γυναίκες και τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα!

Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ανάμεσα στους αφανείς πρωταγωνιστές του Grand Prix της Formula 1 που έλαβε χώρα στη Γαλλία. Με την προσοχή στραμμένη στις μάχες των Red Bull και Ferrari, με τη Mercedes να μπαίνει στην πορεία στο παιχνίδι σε συμπρωταγωνιστικό ρόλο, λίγοι ασχολήθηκαν με τη μεγάλη μάχη που γινόταν για τις θέσεις 6 έως 9.

Μία μάχη… εκατομμυρίων αφού ήταν ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Alpine και τους δύο οδηγούς της McLaren, με τις δύο ομάδες να ερίζουν για την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Εκεί επικράτησε ο 40χρονος Ισπανός, επιτρέποντας στη γαλλική ομάδα να… πάρει κεφάλι έναντι της γερμανικής.





Μερικές ώρες αργότερα, άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα video του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, που είναι άσχετο με το αγωνιστικό κομμάτι της ημέρας αλλά περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως για παράδειγμα το γεγονός πως ο Αλόνσο δεν κυκλοφορεί με «εταιρικό» αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα μία Alpine A110S όπως αυτή που έχει ο διευθυντής της ομάδας, Ότμαρ Σάφναουερ.



Το φέρεται να αφορά το βράδυ της Κυριακής, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, που βρίσκεται περίπου δύο ώρες μακριά από την πίστα που φιλοξένησε το δωδέκατο γύρο της σεζόν. Αυτό με αυτοκίνητο, διότι πολλοί οδηγοί αναχώρησαν από εκεί με ιδιωτικά jet και ελικόπτερα.

Fernando Alonso padrando by opening the door of his Ferrari La Ferrari to Andrea, giving a tip to the parking guy and leaving with 6 km/h 😉 pic.twitter.com/mJHAePLgLa