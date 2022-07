Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τα έδωσε όλα στο Πολ Ρικάρ, παρότι δεν δούλευε το σύστημα ενυδάτωσης στη W13.

Η δεύτερη θέση στο Grand Prix της Γαλλίας, δωδέκατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, αποτέλεσε και το καλύτερο πλασάρισμα του Λούις Χάμιλτον μέσα στο 2022. Κι αυτό, παρότι υπό «καυτές» συνθήκες, με τη θερμοκρασία αέρα να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ο Βρετανός έβγαλε όλο τον αγώνα χωρίς να δουλεύει το σύστημα ενυδάτωσης στην W E Performance.

Χαρακτηριστική της εξάντλησής του ήταν η αυθόρμητη κίνηση όταν βρέθηκε στο χώρο αναμονής πριν το βάθρο – προτού βγει για το σχετικό τελετουργικό παρέα με τον νικητή Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και τον teammate του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ξάπλωσε στο πάτωμα εξαντλημένος, χωρίς βέβαια να χάνει το χιούμορ του. Λίγο αργότερα ανέβασε σχετική φωτογραφία στα προσωπικά του social media με τίτλο: «Χαλαρώνοντας».

Και η ομάδα του δεν έχασε την ευκαιρία να προσεγγίσει χιουμοριστικά την κίνηση του!

Όμως ο Χάμιλτον δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο αγωνιστικό μέρος και την προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα του να ανακάμψει μετά από το καταστροφικό ξεκίνημα σεζόν, σε αυτή τη νέα εποχή του σπορ.

«Τα έδωσα όλα σήμερα και η δεύτερη θέση είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Πρώτη φορά και πάνω στο βάθρο παρέα με τον Τζορτζ Ράσελ. Είναι μεγάλη ανταμοιβή να βλέπεις πόσο εξελιχθήκαμε σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Έχουμε δουλειά μπροστά μας αλλά αυτό τον αγώνα τον απόλαυσα», έγραψε ο 37χρονος που συμπλήρωσε 300 Grand Prix στη Formula 1!

