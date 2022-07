Ο Μονεγάσκος τόνισε πως η 16η pole του στην F1 ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς εντός πίστας.

Συχνά ακούμε και στη Formula 1 δηλώσεις που αναφέρονται σε κλισέ όπως τη σημασία της ομαδικής δουλειάς στο κυνήγι της επίτευξης ενός στόχου. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη μάχη για την pole position στο Grand Prix Γαλλίας που αποτελεί το δωδέκατο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ήταν ρεαλιστική απεικόνιση όσων συνέβησαν στην πίστα.

Με τον Κάρλος Σάινθ να εκκινεί αύριο τελευταίος λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος, η Scuderia Ferrari αξιοποίησε τον Ισπανό στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την pole position ο Σαρλ Λεκλέρ; Πως; Με τον 27χρονο μπροστά, να δίνει «tow» στον teammate του αφού η F1-75 που ακολουθούσε είχε χάρη στις μειωμένες αεροδυναμικές αντιστάσεις, τη δυνατότητα να κινηθεί κατά τι ταχύτερα.





Στις τηλεοπτικές του δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων, ο Λεκλέρ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον ομόσταβλό του: «Ήταν ένας υπέροχος γύρος. Όλο το τριήμερο δυσκολευόμουν να κάνω τον τέλειο γύρο και τελικά ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Πρέπει όμως να πω ότι ήρθε με τη βοήθεια του Κάρλος, ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Χωρίς τον Κάρλος η διαφορά θα ήταν πολύ μικρότερη και τον ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπορέσει να σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να μπει στη μάχη μας αύριο».

Στη συνέχεια ο Μονεγάσκος τόνισε πως η ταχύτητα που επέδειξαν τα κόκκινα μονοθέσια ήταν μάλλον απρόσμενη: «Από το Q1 κιόλας, ήμουν ευχάριστα έκπληκτος από την ταχύτητα που είχαμε. Στο Q2 ήμασταν επίσης πολύ ισχυροί. Καταφέραμε να αλλάξουμε υπέρ μας τις ισορροπίες στις κατατακτήριες και ήταν μία ευχάριστη έκπληξη».

Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε στο αυριανό αγώνα; Θα μπορέσει ο Λεκλέρ να μετατρέψει την έβδομη φετινή pole στην τέταρτη νίκη; Εδώ τα λόγια του είχαν έναν αστερίσκο κι αυτός αφορούσε στη στρατηγική.

«Η αίσθηση από το μονοθέσιο μας είναι καλή. Όμως ήταν δύσκολο να κατανοήσουμε τι ακριβώς έκαναν οι Red Bull χθες, υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις στους χρόνους. Θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα αύριο», είπε ο οδηγός της Ferrari.

