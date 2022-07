Από το πίσω μέρος του grid θα εκκινήσει ο Κάρλος Σάινθ τον αγώνα της Κυριακής στο Πολ Ρικάρ, μετά από πλήρη αλλαγή μονάδας ισχύος.

Ο Κάρλος Σάινθ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα στην Αυστρία και το Red Bull Ring, όταν ακόμη ένα μηχανικό πρόβλημα στέρησε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από τη Scuderia Ferrari. To πρόβλημα ήταν ανάλογο με εκείνο που είχε αντιμετωπίσει ο Σαρλ Λεκλέρ στο Μπακού και το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ήταν λοιπόν δεδομένο πως δεν θα αργήσει να έρθει η ποινή για τον Ισπανό.

Την Παρασκευή η Scuderia «φόρεσε» νέα μονάδα διαχείρισης ηλεκτρονικών (CE) στην F1-75 του 27χρονου, πράγμαέφερε θέσεις ποινής στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Πριν την έναρξη του FP3 όμως, η ιταλική ομάδα επέλεξε να βάλει επίσης νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), νέο τούρμπο (TC), MGU-K και MGU-H. Αυτό σημαίνει πως ο Σάινθ θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την ουρά του grid.

My heart stopped for couple of seconds when I saw Sainz’s car refused to stop while it was on fire. Hard luck. pic.twitter.com/TumFIxmFEl