Μία πολύ σημαντική εμπειρία έζησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση στο πλαίσιο του Grand Prix της F1 στο Πολ Ρικάρ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σεμπάστιαν Φέτελ έχει οδηγήσει πολλά μονοθέσια. Εκτός όμως από τα μοντέρνα αγωνιστικά της Formula 1, o 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει κατά το παρελθόν πιλοτάρει και ιστορικά μονοθέσια. Μάλιστα στον προηγούμενο αγώνα στο Σίλβερστον, βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της Williams FW14B για μερικούς γύρους επίδειξης.

Φαίνεται πως στον Γερμανό αρέσει πολύ η οδήγηση αγωνιστικών του παρελθόντος και θέλησε να συνεχίσει την παράδοση στο Grand Prix Γαλλίας. Προτού λοιπόν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση, είχε την ευκαιρία να οδηγήσει την Aston Martin TT1 που συμμετείχε στο Grand Prix Γαλλίας το 1922, δηλαδή 100 χρόνια πριν!

Το αυτοκίνητο αυτό έχει αφήσει τη δική του ιστορία και μάλιστα έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «πράσινο μπιζέλι». Στον αγώνα εκείνον που είχε πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, οι δύο Aston Martin ΤΤ1 βρίσκονταν στις θέσεις 5 και 6, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω μηχανικού προβλήματος.

Όπως είναι λογικό ο Φέτελ ήταν κατενθουσιασμένος για την ιστορική αυτή στιγμή και προετοιμάστηκε καταλλήλως. Περιποιημένος και φρεσκοξυρισμένος, ο Γερμανός είχε και την κατάλληλη ενδυμασία για το γύρο επίδειξης στο Πολ Ρικάρ, που θύμιζε... «Peaky Blinders».

«Είναι τρελό όταν σκέφτεσαι πόσο καιρό υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο και είναι φοβερό να βλέπεις πως ακόμη λειτουργεί. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικό από τα αγωνιστικά που έχω συνηθίσει έως τώρα, αλλά αυτό είναι το νόημα», ανέφερε ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin.

H βρετανική φίρμα ήταν από τις πρώτες αυτοκινητοβιομηχανίες που ασχολήθηκε με τους αγώνες ταχύτητας. Το όνομά της το έχτισε στους αγώνες αντοχής και τις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ το 2021, έχοντας περάσει στα χέρια του Καναδού δισεκατομμυριούχου Λόρενς Στρολ, έκανε το βήμα να εμπλακεί και πάλι στον κόσμο της Formula 1.

