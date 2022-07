Ανήμερα των 35ων γενεθλίων του, ο Γερμανός οδηγός έκανε στον εαυτό του αλλά και στους φίλους της F1 ένα όμορφο δώρο.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Σίλβερστον, λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ οδήγησε στην πίστα την Williams FW14B, ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια των τελευταίων δεκαετιών.

Πρόκειται για το μονοθέσιο με το οποίο ο Νάιτζελ Μάνσελ κατέκτησε τον τίτλο του 1992 και πλέον ανήκει στον Φέτελ. Μάλιστα ο Μάνσελ ήταν παρών στο Σίλβερστον, υπέγραψε στο κράνος του Γερμανού και παρακολούθησε το γύρο ανεβαίνοντας στο φράχτη της πίστας.

Nigel Mansell watching the demo lap of Sebastian Vettel in his former car on the fence #F1 pic.twitter.com/8EpEONnZ8u