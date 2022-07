Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δημιούργησε ένα καθηλωτικό φιλμ με πρωταγωνιστές τους 20 οδηγούς της F1.

Από τα teaser videos ήταν σαφές πως το «When We Were Young», το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η FIA και πραγματεύεται τα… όνειρα των 20 πιτσιρικάδων που εξελίχθηκαν τόσο ώστε να αποτελούν το σημερινό grid της Formula 1, θα μας συγκινούσε. Το έκανε και με το παραπάνω.

Πρόκειται για ένα 17λεπτο video στο οποίο οι οδηγοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού μιλούν για τα παιδικά τους χρόνια και τους στόχους που είχαν θέσει τότε. Οι περισσότεροι είχαν ξεκάθαρο μέσα τους το τι ήθελαν να πετύχουν: να γίνουν οδηγοί της F1!





Μέσω αυτού του συγκλονιστικού φιλμ, που συνδυάζει όνειρα, φιλοδοξίες και συγκίνηση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ευελπιστεί να εμπνεύσει μικρά παιδιά, σε κάθε άκρη του κόσμου, ώστε να κυνηγήσουν το όνειρο διάκρισης στις πίστες.

Δείτε περισσότερα, στο video που ακολουθεί…

Δημιουργός του «When We Were Young» είναι ο Βίνσεντ Ρέιμοντ, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Άρθουρ Τσέις με την παραγωγή να έχει την υπογραφή της Outcast.

Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε η FIA, θα ακολουθήσουν 20 μεμονωμένα επεισόδια, στα οποία κάθε ένας από τους οδηγούς του φετινού grid της F1, θα λέει την ιστορία των δικών του παιδικών χρόνων, μέσα σε 90 δευτερόλεπτα!





Φωτογραφίες: Pirelli, FIA/Twitter