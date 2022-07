Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά των οδηγών της F1.

Ένα νέο φιλμ με αντικείμενο τη Formula 1 θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο για τους φίλους των αγώνων. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα έρθει από κάποιο μεγάλο στούντιο, ούτε θα προβληθεί σε κάποια συνδρομητική πλατφόρμα. Ο τίτλος του είναι «When We Were Young» και έρχεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού!

Τι πραγματεύεται το «When We Were Young»

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος, οι πρωταγωνιστές του κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο και επιστρέφουν στην παιδική τους ηλικία. Την «εκκίνηση» του της επαγγελματικής τους διαδρομής αφού όλοι τους, ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία τη δέσμευσή τους στον απόλυτο στόχο.

Σχολιάζουν φωτογραφίες τους από τα πρώτα βήματα, μοιράζονται όνειρα, στόχους, εμπειρίες, δυσκολίες, όλα όσα τους έκαναν να είναι αυτοί που είναι σήμερα.

Σε ένα αφηγηματικό φιλμ που ακολουθεί τα χνάρια του «Formula 1: Drive To Survive» του Netflix, ωστόσο χωρίς τη δραματοποίηση των γεγονότων. Άλλωστε, απ’ όσα καταλάβαμε από τα trailer που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι ιστορίες θα είναι συγκινητικές από μόνες τους.

Ποιοι συμμετέχουν στο φιλμ

Σε αντίθεση με το πολυδιαφημισμένο «Drive To Survive», που ακριβώς λόγω του γεμάτου τεχνητή ίντριγκα χαρακτήρα του οδήγησε κάποιους πιλότους σε αποχή, στο φιλμ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν υπάρχουν… «απώλειες».





Όπως έχει ανακοινωθεί από τη FIA, συμμετέχουν και οι 20 οδηγοί του σημερινού grid. Στα trailer εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μαξ Φερστάπεν, ο Λούις Χάμιλτον, ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Κάρλος Σάινθ, ο Πιερ Γκασλί, ο Έστεμπαν Όκον, ο Βάλτερι Μπότας, ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο κ.α.

Πότε προβάλλεται

Προς το παρόν η FIA μας έχει χαρίσει τρία teaser videos που μας βάζουν σε κλίμα. Όμως τα καλά νέα είναι πως δε θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να απολαύσουμε το «When We Were Young». Μόνο μερικές ώρες!

Η πρεμιέρα αυτού του άκρως ενδιαφέροντος όπως φαίνεται φιλμ/ντοκιμαντέρ, είναι σήμερα (Πέμπτη 21/7), στις 6 το απόγευμα σε ώρα Ελλάδας!

Πού θα το δούμε

Εδώ είναι τα ακόμα καλύτερα νέα! Το φιλμ αυτό δεν θα «περιοριστεί» σε μία συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα. Αντίθετα, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού δωρεάν!

Μπορείτε να το απολαύσετε και εσείς, μέσα από το κανάλι της FIA στο YouTube!



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool, FIA/Twitter