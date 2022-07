Μίκαελ Σουμάχερ: Ύψιστη τιμητική διάκριση για τον θρύλο της Formula 1

Την ύψιστη διάκριση για πολίτη της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας έλαβε ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, εκπροσωπήθηκε από τη γυναίκα του Κορίνα και την κόρη του Τζίνα, στην απονομή του βραβείου που πραγματοποιήθηκε στην Κολονία. Παρών ήταν και ο στενός του φίλος, πρώην επικεφαλής της Scuderia Ferrari και πρώην Πρόεδρος της FIA, Ζαν Τοντ, ο οποίος έκανε μία σημαντική αποκάλυψη για τον Γερμανό θρύλο.

Το βραβείο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι η ύψιστη διάκριση που παρέχεται σε πολίτη και απονέμεται σε εκείνους, όπως ο Σουμάχερ, που γεννήθηκαν στο κρατίδιο και έχουν χαρακτηριστεί από μεγάλη προσφορά στον κόσμο. Ο γιος του Μικ, ο οποίος αγωνίζεται στη Formula 1, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην απονομή για λόγους υγείας. Ωστόσο η συμμετοχή του στο Grand Prix Γαλλίας δεν κινδυνεύει. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε τελευταία φορά πίσω στο 2019, στον πρώην Ομοσπονδιακό Υπουργό Περιβάλλοντος, Κλάους Τόπφερ.

Es ist die wichtigste Auszeichnung in #NRW: der #Staatspreis. Er wird in diesem Jahr an Michael @Schumacher verliehen – „für seine herausragenden sportlichen Leistungen und in Anerkennung seines vorbildlichen sozialen Engagements für sein Heimatland“, sagt MP @HendrikWuest. pic.twitter.com/lrbz4S9Rsz